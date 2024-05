Richiedere una visura PRA nominativa su VisureItalia: i vantaggi

La visura PRA nominativa è uno strumento importante che consente di conoscere tutti i veicoli (auto, moto e rimorchi) di proprietà di una persona fisica o giuridica (società, consorzio, cooperativa, associazione, ente non commerciale) a partire dalla denominazione e dal codice fiscale. A questo proposito, servirsi del servizio di VisureItalia® per ottenere una visura PRA di questo tipo offre numerosi vantaggi, che illustriamo in questo articolo.

Cosa include una visura nominativa PRA?

Con questo tipo di visura è possibile ottenere l'elenco dei veicoli che, al momento della richiesta, risultano essere intestati ad una persona o ad una società ed immatricolati in Italia al PRA, Pubblico Registro Automobilistico. Le informazioni fornite includono:

tipo di veicolo (auto, moto, rimorchio),

targa,

numero di telaio,

marca e modello,

cilindrata,

stato giuridico del veicolo,

data di immatricolazione.

Si tratta di dati fondamentali per chi ha bisogno di ottenere una visione completa delle proprietà automobilistiche di un individuo o di una società, sia per motivi personali che professionali.

Come richiedere una visura nominativa PRA

La procedura per richiedere una visura nominativa PRA è molto semplice. In questo caso la ricerca non avviene per targa o per telaio, ma tramite il nominativo del soggetto fisico oppure la denominazione di un’impresa. Infatti, per richiedere la visura PRA nominativa online occorre disporre dei dati della persona fisica (nome e cognome) o della persona giuridica (denominazione) e del relativo codice fiscale o partiva IVA.

VisureItalia® offre un servizio online che facilita notevolmente questo processo. Dopo aver inserito le informazioni richieste sul sito, è possibile ottenere la visura direttamente online alla propria e-mail, evitando la necessità di recarsi fisicamente agli uffici competenti.

È importante notare che la visura nominativa PRA fornisce solo l'elenco dei veicoli attualmente intestati a una persona o a una società. Non è possibile utilizzare questo tipo di visura per conoscere il numero di proprietari precedenti di un veicolo. Per ottenere informazioni sui passaggi di proprietà e sulla storia completa di un veicolo, infatti, è necessario richiedere un certificato cronologico. Questo documento fornisce una cronologia dettagliata dei trasferimenti di proprietà, offrendo una visione completa della storia del veicolo.

Vantaggi di utilizzare VisureItalia®

Optare per il servizio di VisureItalia® per ottenere una visura nominativa PRA comporta diversi vantaggi:

comodità : la richiesta può essere effettuata online, risparmiando tempo e fatica,

: la richiesta può essere effettuata online, risparmiando tempo e fatica, rapidità : le informazioni vengono fornite rapidamente tramite e-mail,

: le informazioni vengono fornite rapidamente tramite e-mail, affidabilità : i dati inviati sono aggiornati ed estratti direttamente dal PRA,

: i dati inviati sono aggiornati ed estratti direttamente dal PRA, supporto: in caso di dubbi o problemi, il servizio clienti di VisureItalia® è disponibile per qualsiasi esigenza.

In conclusione, la visura nominativa PRA è uno strumento utile per chi necessita di ottenere delle informazioni sui veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche. Utilizzando VisureItalia®, è possibile ottenere queste informazioni in modo rapido, efficiente e affidabile, sfruttando al meglio i vantaggi offerti da questo servizio online.