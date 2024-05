Formazione, trasparenza, risorse e organi di controllo: la ricetta contro le mafie dei candidati alla Regione Piemonte

Quello della legalità e del contrasto alle mafie è un tema troppo spesso sottovalutato per una regione con il Piemonte ma che, come testimoniato dalle più recenti inchieste giudiziarie, è in realtà molto attuale. A questo proposito, i candidati alla presidenza della Regione Piemonte Alberto Cirio (centrodestra), Gianna Pentenero (centrosinistra), Sarah Disabato (Movimento 5 Stelle) e Francesca Frediani (Piemonte Popolare) si sono confrontati durante un dibattito organizzato da Libera.