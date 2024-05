Conticelli (Pd): "No al definanziamento e alla chiusura dei consultori, sì alla contraccezione gratuita"

"No al definanziamento e alla chiusura dei consultori. Difendiamo il diritto all’autodeterminazione delle donne e delle/dei giovani. È necessario investire sui percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità consapevole, la tutela della salute riproduttiva delle donne e la promozione della genitorialità responsabile", dichiara Nadia Conticelli, capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Torino e candidata alle Regionali del prossimo 8-9 giugno.

"In questi 5 anni la legge sulla contraccezione gratuita per i giovani sotto i 26 anni e sul potenziamento delle figure professionali all’interno dei consultori è rimasta totalmente inevasa. I fondi sono stati distratti su azioni demagogiche, come il fondo vita nascente, che ledono i diritti e la dignità delle donne".