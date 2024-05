Dogecoin: dove arriverà DOGE a giugno 2024?

Dogecoin, una delle più note meme coin, ha riscontrato negli ultimi tempi un trend rialzista, che è a sua volta un riflesso dell’intero mercato crypto. DOGE ha infatti registrato un aumento significativo la scorsa settimana, pari a oltre il 12%.

Nonostante questo, oggi ha corretto di poco più dell’1%, fluttuando ancora e scendendo a $0,1658. Mentre ci si chiede cosa accadrà a DOGE e dove potrà arrivare il suo valore nel mese di giugno, Dogeverse si avvicina al listing: mancano solo 3 giorni al termine della prevendita da $15 milioni.

Dove arriverà Dogecoin a giugno?

Se nelle ultime settimane DOGE ha dato vita a un trend rialzista, è anche vero che questo slancio al rialzo ha subito una battuta d’arresto, visto che, al momento, DOGE viene scambiato a 0,1658 dollari dopo un calo giornaliero dell’1%, con una capitalizzazione di mercato di oltre 23,87 miliardi di dollari.

Fonte: CoinMarketCap

Gli esperti di criptovaluta di Changelly hanno condiviso le loro previsioni sui movimenti dei prezzi di Dogecoin, che indicano che il costo minimo di negoziazione di Dogecoin potrebbe aggirarsi intorno a 0,146 dollari.

L'asset inoltre potrebbe raggiungere un possibile massimo di $0,169 mentre, in media, si prevede che DOGE venga scambiato intorno a $0,157. Queste previsioni, sebbene prudenti, suggeriscono un periodo relativamente stabile per la meme coin dopo le recenti fluttuazioni.

Quanto incide l’attività delle balene crypto sul prezzo di DOGE?

Un fattore cruciale che influenza i movimenti del prezzo di Dogecoin è il comportamento delle balene crypto. Recentemente si è verificato un notevole calo dell’attività di questi investitori, avvenuto in concomitanza con la morte di Kabosu, il famoso cane Shiba Inu presente nel meme di Dogecoin.

I dati di IntoTheBlock rivelano una diminuzione significativa delle grandi transazioni che coinvolgono Dogecoin. Nelle ultime 24 ore, queste transazioni sono diminuite di oltre il 29%, per un totale di 6,63 miliardi di DOGE.

Va sottolineato anche che le transazioni che superavano i 100.000 dollari sono scese da 1,56 miliardi di dollari a 1,12 miliardi di dollari. Nello stesso periodo furono registrate circa 1.300 transazioni di questo tipo.

Fonte – IntoTheBlock

Questa riduzione dell’attività delle balene indica un approccio cauto da parte dei grandi investitori, che potrebbe presto influenzare la dinamica dei prezzi di Dogecoin. Inoltre, le balene hanno il potenziale per avere un impatto significativo sul mercato, anche se la loro ridotta partecipazione potrebbe portare a una minore volatilità ma anche a uno slancio potenzialmente inferiore al rialzo per DOGE.

L’andamento di Dogecoin non influisce sulla presale della nuova meme coin a tema cane multi-chain, Dogeverse, che, dopo aver superato $15 milioni, si prepara al termine.

Dogeverse potrebbe fare 1000x con il listing: mancano 3 giorni al termine della prevendita

Dogeverse è un nuova criptovaluta che è riuscita nell’impresa di raccogliere finora oltre $15 milioni e che vede, al momento, un DOGEVERSE, token nativo, a $0,00031. Il grande successo di questo progetto lo porta a far pensare agli esperti che si possa trattare della prossima meme coin a esplodere, facendo anche 1000x.

Cosmo, la mascotte del progetto, rivela la natura multi-chain del token, in quanto ha scoperto di poter saltare da una blockchain all’altra: infatti DOGEVERSE è presente su sei blockchain, ovvero Ethereum, Polygon, BNB, Avalanche, Base e Solana. Grazie all’interoperabilità, il progetto può garantire ai suoi utenti di sfruttare ogni blockchain senza limiti.

Dando un’occhiata alla tokenomica, vediamo che la fornitura totale di token DOGEVERSE ammonta a 200 miliardi, dei quali il 15% è destinato alla prevendita, il 10% alle ricompense per lo staking, il 25% al marketing, il 25% ai fondi per il progetto, il 10% alla liquidità e il 5% restante ai listing sugli exchange.

Viene dato quindi rilievo alla strategia di marketing, fondamentale per le meme coin, se si vuole che il progetto duri nel tempo, diventi virale e non si limiti al momento della prevendita. La roadmap del progetto si divide invece in 5 fasi: le prossime sono la creazione di una community attraverso la strategia di marketing, le richieste per CoinMarketCap e CoinGecko, e infine i listing sui DEX e sui CEX.

Dogeverse ha inoltre reale utilità in quanto conta sul meccanismo di staking, al momento con un APY del 47%, un’altra opportunità per i detentori di ottenere un introito passivo. La distribuzione delle ricompense per questo meccanismo, inoltre, avverrà al ritmo di 6088 DOGEVERSE per blocco Ethereum, nell’arco di 2 anni.

Chi vuole partecipare alla prevendita di DOGEVERSE prima che finisca, può collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale del progetto e scambiare ETH, USDT, BNB, MATIC, AVAX o usare una carta di credito/debito bancaria per ottenere il numero di token desiderati.

Gli investitori possono anche scegliere di utilizzare subito lo staking, bloccando contemporaneamente all’acquisto i token Dogeverse. Chi vuole verificare tutti i progressi del progetto, può seguire i canali X e Telegram ufficiali, mentre valuta se inserire nel proprio wallet questa meme coin da 1000x.

VAI ALLA PREVENDITA DI DOGEVERSE