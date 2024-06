Le peripezie di Rousseau a Torino: quando avvenne il suo viaggio nella capitale sabauda? E cosa gli accadde?

Tra le numerosissime figure di spicco della storia e della cultura passate da Torino, è annoverato anche il filosofo svizzero Jean Jacques Rousseau.

Egli giunse presso il capoluogo sabaudo il 12 aprile 1729, quando era ancora giovanissimo, a diciotto anni d'età.

Solo e senza soldi in tasca, Rousseau venne inizialmente ospitato presso l'Ospizio dei Catecumeni sito al civico 9 di via Porta Palatina, affianco alla chiesa Spirito Santo. Quì venne registrato come "Rosso, Gio Giacomo, di Geneva, calvinista." Pochi giorni dopo, il 23 di quello stesso mese, ebbe luogo la cerimonia con cui il futuro filosofo abiurò il calvinismo per abbracciare il cattolicesimo. A questo proposito, egli scrisse nelle Confessioni: "In generale, i protestanti sono più istruiti dei cattolici. Ciò deve dipendere dal fatto che la dottrina dei primi esige la discussione; la seconda impone l'obbedienza. Il cattolico deve accettare la decisione che gli si dà; il protestante deve imparare a decidere".

Dopo questa prima fase di stampo religioso, Rousseau si sentì libero e vide in Torino "una città ricca di risorse".

Qui trovò alloggio in via Po, presso una donna che affittava una camera in comune con altri ad un soldo al giorno. Trovò impiego come incisore di vasellame presso la bottega di Madama Basile, ma venne subito cacciato perché, essendosi innamorato della donna le aveva baciato la mano. Successivamente divenne segretario presso due case patrizie torinesi, quella della contessa di Vercellis prima e del conte Solaro di Govone poi. Invaghitosi della figlia di quest'ultimo, in un momento di emozione le versò il vino addosso. Cacciato anche da quì, abbandonò la città e diede così inizio al suo brillante futuro da filosofo.

E fu lui stesso, nelle Confessioni, a raccontare il suo soggiorno torinese: "Prima di tutto cercai di soddisfare la mia curiosità percorrendo la città tutta intera, fosse solo per compiere in quel modo un atto della mia libertà. Mi recai ad ammirare il cambio della guardia; gli strumenti militari mi piacevano molto. Seguii alcune processioni; gustavo le cantatine in falsetto dei preti. Andai a contemplare il palazzo reale [...]. A forza di andare e venire, mi stancai; avevo fame, faceva caldo [era giugno], entrai da una venditrice di latticini, mi dettero una giuncata e due pezzi di quell'eccellente pane piemontese che preferisco ad ogni altro: con cinque o sei soldi gustai uno dei più buoni pranzi della mia vita. Dovetti trovarmi un alloggio. Conoscendo già il piemontese quanto bastava per farmi capire, non tardai a trovarlo [...]. Mi indicarono in via Po la moglie di un soldato, che percepiva un soldo per notte dai domestici fuori servizio. In casa sua trovai un giaciglio vuoto e mi ci adagiai. [...] Dormimmo tutti nella stessa stanza, madre, figli e ospiti".

Una permanenza, quella di Rousseau, che contribuì ad ampliare il prestigio del capoluogo sabaudo.