Elezioni, Schlein ci crede e sfida le destre per la settimana decisiva: “Vinciamo insieme, cambieremo il Piemonte”

“Vinciamo insieme, cambieremo il Piemonte con Gianna e tutta la sua squadra”: sono queste le parole con cui Elly Schlein ha concluso il suo intervento (non a caso sulle note di “Gianna” di Rino Gaetano, ndr) dal palco allestito in piazza Solferino a Torino, tirando la volata per le imminenti elezioni regionali ed europee ai candidati e alle candidate delle liste che sostengono la coalizione di centrosinistra.

Sconfiggere le destre

La segretaria del Partito Democratico ha usato tutte le sue capacità dialettiche per ribadire con forza il più grande obiettivo di questa tornata elettorale, ovvero quello di sconfiggere le destre: “Sono - ha perentoriamente dichiarato – il nostro vero e unico nemico: per farlo dobbiamo costruire unità grazie a una squadra in grado di condividere un'idea di futuro per l'Europa, per l'Italia e per il Piemonte che abbia come priorità le persone, nessuna esclusa”.

Sanità, scuola, lavoro...

Schlein ha poi ribadito i capisaldi della proposta politica del centrosinistra: “Dobbiamo – ha proseguito – investire più risorse nella sanità pubblica sbloccando le assunzioni per garantire l'accesso alle cure per tutti, dare risposte alle persone anziane e non autosufficienti perché la cura è la prima e grande responsabilità collettiva, investire nella scuola pubblica perché è la prima leva per l'emancipazione, rispettare il lavoro garantendo un salario minimo e l'abolizione degli stage gratuiti e promuovere nuovi investimenti comuni europei con l'obiettivo di sviluppare politiche industriali in grado di valorizzare le competenze che non mancano all'Italia e al Piemonte”.

I diritti

L'attacco più diretto al centrodestra, però, è quello sul tema dei diritti: “Dobbiamo dire basta – ha ancora aggiunto – alla retorica della famiglia tradizionale e del sostegno alle donne quando la prima premier donna d'Italia fa tutto per danneggiarle. Le famiglie sono tante e vanno tutte riconosciute, mentre è inaccettabile la presenza degli antiabortisti in ospedale: chiudano la stanza dell'ascolto al Sant'Anna e la aprano al grattacielo della Regione per ascoltare le categorie veramente in difficoltà”.

Contro i nazionalismi

Non poteva mancare, infine, un cenno alla situazione internazionale. Anche in questo caso è arrivata una posizione chiara e decisa: “Chiediamo – ha concluso – il cessate il fuoco immediato a Gaza con la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e l'ingresso degli aiuti umanitari con il riconoscimento dello stato palestinese. L'Europa nata dalle ceneri delle due guerre mondiali è un progetto di pace, mentre il nazionalismo non fa altro che portare altre guerre”.

Pentenero e Lo Russo: “Una sfida da matti”

La sfida di Schlein è stata raccolta dalla candidata alla presidenza della Regione Gianna Pentenero e dal sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo: “Questa - ha sottolineato la prima – è una sfida 'da matti' che ho accettato con passione perché voglio continuare a servire il Piemonte attraverso il diritto alla salute oggi negato, attraverso le infrastrutture come il Tav e il Terzo Valico per mettere la regione al centro dell'Europa, attraverso la mobilità sostenibile e accessibile a tutti rendendo i mezzi gratis per i ragazzi fino a 25 anni e attraverso i servizi. Daremo forza alla funzione della programmazione contro l'improvvisazione della Giunta Cirio: vinceremo e costruiremo la storia”.

“Siamo gli unici - ha commentato il secondo – a proporre un modello in grado di coniugare lavoro, sviluppo e coesione sociale: per dare un senso al PD dobbiamo chiudere la forbice sociale attraverso l'azione di persone capaci e motivate dai nostri valori”.

All'evento hanno partecipato diversi candidati alle europee e alle regionali, tra cui Cecilia Strada, Alessandro Zan e Brando Benifei, oltre al segretario regionale del PD Domenico Rossi.