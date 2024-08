A Piobesi prosegue la riqualificazione del campo sportivo Chisola

Proseguono i lavori per la sostituzione dei pali e della recinzione presso le tribune del campo sportivo comunale Chisola, con un investimento complessivo di 16mila euro. Questi interventi, ormai in fase di completamento, sono stati resi indispensabili a seguito delle nuove normative stabilite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che richiedono alti standard di sicurezza e omologazione per i campi da gioco destinati alle competizioni ufficiali. La precedente recinzione avrebbe potuto precludere la possibilità di disputare partite ufficiali, costringendo la comunità sportiva locale a cercare soluzioni alternative.

«Anche se siamo nel pieno degli studi e dei progetti per la realizzazione del nuovo centro sportivo, che sorgerà nelle vicinanze della scuola primaria e la cui finalizzazione potrebbe richiedere ancora circa due anni - spiega l’assessore allo sport Riccardo Gandiglio - abbiamo ritenuto necessario e urgente intervenire sul campo attuale. Nella recente variazione di bilancio abbiamo quindi destinato i fondi necessari per la manutenzione e il rinnovo della recinzione, un intervento utile per garantire la continuità delle attività sportive e la sicurezza di tutti gli atleti».





«Il campo sportivo Chisola - conclude Gandiglio - rappresenta infatti tutt’oggi un punto di riferimento importante per la comunità piobesina. La società Sportinsieme Piobesi, che gestisce le attività calcistiche sui campi, svolge un ruolo cruciale nel promuovere lo sport tra i giovani del territorio, offrendo loro un ambiente sano e formativo dove praticare il calcio. Il nostro impegno è quello di garantire che i giovani di Piobesi possano continuare a praticare lo sport che amano, senza interruzioni e in piena sicurezza».