"Fare rete per non cadere nella rete": firmato protocollo fra polizia Postale e Direzione Generale Scuole Cottolengo

È stato firmato questa mattina, presso la Questura di Torino, un Protocollo di collaborazione tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta e la Direzione Generale Scuole Cottolengo.

Erano presenti all’evento il Questore di Torino Dott. Vincenzo CIARAMBINO, il Dirigente del COSC del Piemonte e Valle D’Aosta, Dr.ssa Manuela DE GIORGI, e il Direttore Generale delle Scuole Cottolengo, don Andrea BONSIGNORI.

Le Scuole Cottolengo, nell’ambito dei propri più ampi fini di tutela dei minori, delle persone con disabilità, delle famiglie ed in generale dei soggetti più fragili sviluppano programmi e servizi per migliorarne la vita, agendo in diversi ambiti di intervento, tra cui la scolarizzazione, unitamente all’istruzione, all’educazione, all’assistenza spirituale specie riguardo alle minoranze in difficoltà e alle famiglie più fragili.

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni “Piemonte e Valle d’Aosta”, quale organo periferico del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato, opera a presidio regionale nella prevenzione e contrasto verso ogni fenomeno di sfruttamento o abuso dei minori, ed in generale dei soggetti fragili, su internet.