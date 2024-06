Grugliasco partecipa alla festa di 'mister Europa League' Gasperini

La cerimonia si è svolta nella seduta di Consiglio Comunale straordinario, nell'aula consiliare di Palazzo Frizzoni, in piazza Matteotti 27. Per Gasperini è stata una sorpresa vedere la delegazione grugliaschese a Bergamo.

Visivamente commosso ha ringraziato la sua città natale e le autorità grugliaschesi presenti: "Per me è un onore rappresentare una società come l'Atalanta. Ringrazio i tifosi bergamaschi, le autorità locali e il sindaco e l'assessore allo sport di Grugliasco che, insieme ai precedenti sindaci, mi sono sempre stati vicini. So che l'Amministrazione comunale ha dato il via all'iter per la realizzazione, a mia spese, di un campo polivalente nella borgata Fabbrichetta dove sono nato. Di questo sono molto contento. Spero che entro la fine dell'anno sia tutto pronto per l'inaugurazione".