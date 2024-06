Pentenero: "Bonus nidi in arrivo, ma il Piemonte può renderli gratuiti per Isee bassi”

"L'Inps annuncia che il bonus nido arriverà presto. Come candidata alla presidenza della Regione Piemonte sottoscrivo l'appello dell'Alleanza per l'Infanzia e per garantire asili nidi gratuiti alle famiglie con Isee inferiori a 30 mila euro", afferma la candidata alla presidenza della Regione Piemonte per il centrosinistra Gianna Pentenero. "La frequenza del nido di infanzia e altri servizi integrativi in età compresa tra 0 e 3 anni, non è solo uno strumento per sostenere la famiglia e aumentare l’occupazione, ma consente di sviluppare al meglio le capacità relazionali e cognitive della prima infanzia, inserendo la famiglia all’interno di un prezioso sistema di relazioni. Quindi lo 0-6 rappresenta uno strumento per contrastare la povertà e l'emarginazione educativa e deve essere affrontata fin dall’asilo di infanzia.

È necessario aumentare le risorse per il sistema integrato di servizi educativi da zero a sei anni perché tutte le bambine e i bambini vedano soddisfatto il proprio diritto alla scuola di infanzia e agli stimoli cognitivi ed educativi sviluppati al suo interno. L’obiettivo è di rendere universale e garantito un servizio essenziale di inclusione e crescita delle competenze per combattere la povertà educativa ed economica, contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo", continua Pentenero

I DATI

In Piemonte a fronte di una popolazione di 82.433 bambini nella fascia di età 0-2, al 31/12/2021 avevamo una capienza di 27.033 posti pari al 32,79%, con forti divari nelle singole province e con il dato della provincia di Torino che, con 43.086 bambini e 15.585 posti (pari al 36,17% della popolazione), trascina il dato generale. A fronte di un obiettivo UE innalzato recentemente dal 33% al 45% per la scolarizzazione della prima infanzia, la nostra Regione si trova al di sotto degli obiettivi con divari notevoli fra i vari territori e con il tema dei costi a carico delle famiglie che rappresenta un elemento di forte criticità per le famiglie economicamente e socialmente più fragili. Ha poi continuato Pentenero: "La Regione Piemonte deve porsi come obiettivo e orientare le proprie risorse al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei per il 2030: del 96% della frequenza nella scuola di infanzia e del 45% sul nido di infanzia riconoscendo in pieno il ruolo dello 0-6 sia del punto di vista sociale e di servizio alle famiglie che nel suo ruolo educativo nello sviluppo di capacità e competenze di bambine e bambini fin dalla prima infanzia".

DALL'ALLEANZA PER L'INFANZIA