Festa di San Cassiano e delle parrocchie, come cambia la viabilità a Grugliasco

Per consentire lo svolgimento della Festa in sicurezza la viabilità a Grugliasco viene così modificata: fino alle 24 del 18 giugno divieto di sosta in viale Carlo Giustetti su entrambi i lati nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cravero (esclusa) e il civico 13.

Dal 7 al 12 giugno ritorna a Grugliasco la festa delle parrocchie in piazza Matteotti e viale Giustetti. Dalle ore 18 gonfiabili, banco di beneficenza, go champions, mentre dalle 19, go kart, giochi per strada, street food, griglia, bar, chiringuito bar, cene regionali, pizza in piazza. Domenica 9 giugno, alle 11,30 a San Cassiano Messa con tutte le comunità riunite.

Dalla mezzanotte del 6 giugno alle 24 del 16 giugno divieto di transito e sosta nell'area parcheggio compresa tra il lato nord della chiesa di San Cassiano e via Cravero e nell'area parcheggio compresa tra l'intersezione con via Cravero e il civico 22 di piazza Matteotti; dalle 19 alle 24 nei giorni dal 7 giugno al 16 giugno divieto di sosta con rimozione forzata in via Cravero nel tratto tra viale Giustetti e via Lupo.

E ancora; dalle 19 alle 24 dal 7 giugno al 16 giugno divieto di transito in viale Giustetti tra via Cravero al vicolo interno civici 20-22 (escluso residenti), in piazza 66 Martiri (zona rialzata) e in via Cravero nel tratto tra viale Giustetti e via Lupo; dalle 19 alle 24 dal 7 giugno al 16 giugno senso unico di circolazione con direzione ovest-est in via Cravero nel tratto tra l'intersezione con piazza Matteotti e piazza don Cocco (inversione senso di marcia).