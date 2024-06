Francesco Casciano: la Metro 1 deve continuare

Un lungo serpentone di circa 100 persone con con i colori della Metro è partito da piazza della Concordia a Collegno per raggiungere Cascine Vica, il tratto delle ultime 2 fermate del prolungamento da Collegno a Rivoli. Capeggiato dal

Sindaco di Collegno Francesco Casciano, dal Sindaco di Druento Carlo Vietti, di Alpignano Steven Palmieri e dai candidati sindaco di Collegno Matteo Cavallone e Rivoli Alessandro Errigo, il lungo corteo ha percorso il chilometro tra le fermate Leumann e Cascine Vica per attirare l'attenzione sullo stato di difficoltà del cantiere. Il sindaco Francesco Casciano aveva consegnato a inizio maggio al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Matteo Salvini una missiva con la richiesta urgente di 25 milioni di finanziamento aggiuntivo per rincaro materiali e 150 milioni per l'acquisto di 12 nuovi convogli per servire la tratta completa della Linea 1 da Piazza Bengasi a Cascine Vica.

Casciano sottolinea: "questi finanziamenti sono essenziali e urgenti perchè abbiamo le città in sofferenza per i cantieri. Le opere sono partite sotto i migliori auspici rispettando in linea di massima i tempi previsti poi è arrivato il rallentamento per il caro materiali per Covid e per le guerre. Il Governo dovrebbe finanziare questo aumento dei costi, concordando con Infra.To i passi per arrivare alla conclusione dei lavori entro il 2025, oggi giunti al 60% di avanzamento".

Cavallone e Errigo hanno ribadito il valore strategico dell'opera per rilanciare la Zona Ovest e l'area Metropolitana torinese a Gianna Pentenero la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Piemonte che ha concluso la manifestazione dichiarando: "il sistema della mobilità piemontese ha un bisogno urgente di programmazione e investimenti coerenti, finalizzati a sbloccare la crescita della Regione che in questi anni ha pagato significativi ritardi per scarsa lungimiranza della Giunta Cirio.