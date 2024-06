Lions, il riconoscimento “Leo dell’anno” va alla piemontese Debora Turri

Il 19 Maggio, a Genova, nel corso del 72° Congresso nazionale Lions, è stata confermata l’assegnazione del 73° congresso nazionale al Lions Club Novara Ticino: il Club del futuro governatore del Distretto 108la1, Roberto Turri. Il 73° congresso nazionale si terrà dal 23 al 25 Maggio 2025 à Torino presso il Lingotto, con una giornata di lavori il 22 Maggio 2025 a Novara.

L’evento prevede la partecipazione di oltre 700 delegati che arrivano da tutta Italia, per un totale di oltre 1.000 partecipanti. Oltre alle due giornate di lavori congressuali è anche prevista una giornata di seminari di studio sulle diverse tematiche dell’attività di servizio a livello nazionale, e diversi eventi collaterali. Il congresso sarà l’occasione anche per parlare dei nuovi service e dei nuovi progetti per l’anno successivo.

Nella stessa occasione è stato proclamato il Leo dell’anno, premio dato all’appartenente all’associazione giovanile che più si è distinto in attività di servizio nell’anno sociale. Il prestigioso riconoscimento è andato alla novarese Debora Turri, socia del Leo Club Novara. “È stata una grande sorpresa. Un enorme riconoscimento che arriva da tutti i governatori d’Italia. Significa che il lavoro svolto durante questi anni è stato notato, ma soprattutto è servito al prossimo. Per quanto mi riguarda, aver fatto la differenza per qualcun altro è il regalo più grande”, commenta la Leo dell’anno, Debora Turri.

Roberto Turri, che entrerà ufficialmente in carica il 1°luglio 2024, è nato a Novara il 15 ottobre 1956, sposato con Maria Silvia, ha una figlia Debora, già presidente distrettuale dei Leo. Laureato in farmacia nel 1986, titolare della farmacia di Sillavengo dal 1992, è stato insignito nel 2015 dell’onorificenza al merito di Cavaliere della Repubblica Italiana. Socio del Lions Club Novara Ticino, che ha presieduto nell’anno sociale 2012/2013, ha ricoperto fra gli altri gli incarichi di Presidente di Zona (2020/2021), Officer distrettuale dell’area Diabete e del Team GMT. Lions Guida dal 2022, nello stesso anno è stato insignito della più alta onorificenza Lions di Melvin Jones Fellow. Arricchiscono il suo vasto curriculum di impegno profuso a favore della comunità il titolo di Presidente dell’Associazione culturale La Nuova Era” dal 2013 al 2017, Presidente dell’Associazione per i Gemellaggi Novaresi dal 2016 al 2022, segretario dell’Associazione Sanità Piemonte Orientale dal 2018 al 2022.

Debora Turri è nata a Novara il 24 gennaio 1995, diplomata nel giugno 2013 al Liceo Scientifico San Lorenzo di Novara, si iscrive successivamente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze del Farmaco dell’Università del Piemonte Orientale a Novara. Attualmente lavora presso la Farmacia Fanchiotti a Novara. Debora è entrata ufficialmente nel Leo Club Novara il 10 marzo 2011, madrina Giulia Bobbio, sotto la Presidenza di Edoardo Cennamo ma iscritta in annuario italiano dal 1 luglio 2010. Nell’ultimo anno leoistico 2023-2024 è stata Coordinatore Global Service Team, il prossimo anno sarà segretario di Club e Presidente del Comitato Organizzatore della XXIX Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY.