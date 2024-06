Torinesi al voto, ecco come schede e manifesti arrivano ai seggi. Il Comune: "Linguaggio inclusivo alle urne" [VIDEO]

La macchina elettorale del Comune di Torino marcia a gran velocità verso le Europee e Regionali dell'8-9 giugno. Il Padiglione 5 del Valentino, sede negli scorsi anni di Natale in Giostra, è il vero cuore pulsante alla vigilia delle elezioni. 967 seggi

Qua infatti i dipendenti stanno preparando i cassoni neri, destinati ai 967 seggi sparsi il capoluogo. All'interno dei box - oltre alle schede elettorali - sono contenuti: i libretti di istruzioni per i presidenti, la cancelleria, le tabelle di scrutinio, i verbali in rosso e nero, i manifesti con i candidati da affiggere fuori e gli elenchi dei votanti divisi per maschi e femmine. Linguaggio inclusivo E proprio su quest'ultimo tema Palazzo Civico ha deciso di fare un passo in più. "Dato che ci sono persone che non si riconosco nel proprio genere o in nessuno - ha spiegato l'assessore ai Servizi Civico Francesco Tresso - abbiamo dato comunicazione ai presidenti di usare un linguaggio altamente inclusivo". "L'auspicio - ha aggiunto l'esponente della giunta - è di arrivare prima o poi ad un registro unico". "Garantire a tutti il diritto di voto"

Ma quello che si vede in queste ore al Padiglione 5 è solo la piccola punta di un iceberg. "La macchina elettorale - ha aggiunto Tresso - comporta uno sforzo per il Comune: sono impiegati circa duemila dipendenti, su 7mila in tutto. Ci siamo mossi con anticipo affinché tutto fosse oliato: la finalità ultima è di garantire a tutti l' irrinunciabile diritto al voto".

Gli orari dei seggi I cassoni neri vengono caricati tramite un nastro trasportatore su venti camion, che questa notte tre inizieranno il giro dei seggi per la consegna. Ad attendere il materiale ci sarà un vigile urbano, che dal mattino sarà affiancato dalle forze dell'ordine. I seggi saranno aperti sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Come funziona

Subito dopo inizia lo spoglio delle Europee: risultati vengono comunicati immediatamente al Ministero al termine dello spoglio. Terminate queste operazioni i 924 presidenti di seggio di Torino prendono le schede, sia quelle votate che non, e li portano al Padiglione 5 insieme ai verbali. I primi arrivano verso l'una: le operazioni si concludono verso le 4-5 di mattina. Il presidente va a casa a riposare e alle 14 riprende lo spoglio delle Regionali, le cui urne sono state sigillate la sera precedente e lasciare nei seggi.