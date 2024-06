Comunali 2024, sorride il centrosinistra: vittoria a Collegno e Settimo, a Rivoli in vantaggio Errigo

Oltre al voto europeo e a quello per le Regionali, 200 Comuni della provincia di Torino sono andati al voto anche per la scelta del nuovo sindaco.

Otto le realtà il cui voto era atteso con maggiore interesse: Rivoli, Collegno, Vinovo, Chieri, Leini, Piossasco e Settimo, tutte città che superano i 15 mila residenti. Interesse anche per il voto a Brandizzo, la cittadina passata alla cronaca per il tragico incidente ferroviario dell'agosto dello scorso anno.

Come era prevedibile, in alcuni Comuni la partita non si è decisa subito, ma sarà necessario il ballottaggio in programma il 23 e 24 giugno.

Cavallone nuovo sindaco di Collegno

Non a Collegno, però, dove il centrosinistra è già sicuro della vittoria, quando si è ad un terzo delle sezioni scrutinate, visto l'amplissimo vantaggio sulla concorrenza.

Dopo i due mandati di Francesco Casciano (candidato dal Pd al Consiglio regionale), i sondaggi della vigilia davano per favorito il dem Matteo Cavallone, complice la divisione nel centrodestra, che ha mandato in campo sia Stefano Ponte (sostenuto da FdI e Lega) che Alessandro Sardo, candidato di Forza Italia, con il M5S che ha puntato invece su Sergio Papa, mentre Fabrizio Bardella, un passato nella Lega e già candidato sindaco per il centrodestra nel 2019, guida la proposta civica "Alternativa per Collegno".

Cavallone ha sfiorato il 63% delle preferenze, confermando il centrosinistra alla guida della città. Staccatissimi tutti gli altri, con Ponte - finito al secondo posto - che non è arrivato al 22%.

A Rivoli nettamente avanti Errigo

Anche a Rivoli potrebbe non essere necessario il secondo turno. Quando sono state scrutinate una decina di sezioni, il candidato di centrosinistra Alessandro Errigo ha raccolto il 52,36% delle preferenze e potrebbe soffiare la guida della città al centrodestra, che puntava alla riconferma del sindaco uscente Andrea Tragaioli, attestatosi per adesso al 41,26%. Il terzo incomodo Michele Boulanger, candidato del M5S, ingegnere chimico ambientale ora in pensione, è poco oltre il 6% dei voti.

Elena Piastra a valanga a Settimo

Partita decisa anche a Settimo, dove la sfida a quattro ha già un vincitore certo anche se mancano diverse sezioni alla fine. Manolo Maugeri, sostenuto dal centrodestra, era lo sfidante principale di Elena Piastra, sindaca uscente alla guida di una coalizione di centro sinistra allargata al M5S, che alla seconda rilevazione parziale è sopra il 75% delle preferenze. Agli altri le briciole, compresi Rosa Catenaccio della lista civica Insieme per Settimo e Antonio Borrini dellaltra lista civica Difendi Settimo.

A Chieri il sindaco uscente Alessandro Sicchiero, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, poteva contare anche sul sostegno del M5S per una operazione di 'campo largo' per provare a reggere l'urto contro l'avvocato Livio Vezzoso, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega oltre che dalla civica "Chieri che Cambia". Terzo incomodo l'ingegnere Angelo Rubatto, sostenuto da una lista civica.

A Giaveno una poltrona per 6 per raccogliere l'eredità del sindaco uscente Pasquale Giuliano, che ha deciso di non ripresentarsi : Stefano Olocco alla guida di tre liste civiche, idem Alberto Biddoccu (molto vicino all'ex sindaca e deputata Daniela Ruffino), Daniela Zanella la candidata di Fratelli d'Italia, Edoardo Favaron quello sostenuto dal 'campo largo' tra Pd e M5S, mentre Giorgio Rocco ha messo assieme tutte le altre forze di sinistre che non hanno voluto sostenere Favaron. Infine, ecco Alberto Portigliatti Barbos, sostenuto da una lista civica e da Forza Italia, mentre l'ex leghista Patrizio Sgarra è il leader della lista civica "Giaveno Libera".

A Leinì Renato Pittalis, corre per la riconferma sostenuto da una coalizione civica composta dalle "storiche" liste "Cambia Leini con noi" e "Leini Bene Comune" e da "Lista Civica Pittalis Sindaco". Luca Torella guida invece la coalizione di centrosinistra a guida Pd, mentre il Movimento 5 Stelle ha scelto di puntare su Silvia Cossu, con un passato da consigliera comunale e metropolitana. Il centrodestra unito sostiene invece Francesco Vecchi, 64 anni, informatore medico-scientifico.

A Piossasco a sfidarsi erano Simona Raneri, assessore al Bilancio uscente, sostenuta dal 'campo largo' di centrosinistra e M5S, il centrodestra puntava invece su Roberto Gerbaldo, mentre Orazio Palazzolo è alla guida di una serie di liste civiche tra cui "Idea Più" e "Progetto Più".

A Vinovo la sfida era a quattro: Maria Grazia Midollini, attuale vicesindaco, sostenuta da una coalizione composta dalle civiche "Uniamo Vinovo" e "Vinovo Progressista"; Alessandro Maffucci, alla guida di una coalizione che raggruppa Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Vinovo con Te; Ivana Zanini per il centrodestra unito e il civico Luca Piardi.