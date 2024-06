Dal 14 giugno all’11 agosto con Gru Summer Village un'estate a tutto sport e divertimento

Quella del 2024 sarà una straordinaria estate dedicata allo sport da vivere in una bellissima area verde! Le Gru, dal 14 giugno, apre il nuovissimo Gru Summer Village, ovvero il palcoscenico ideale per vivere le emozioni dei grandi eventi sportivi di una stagione indimenticabile con gli Europei di Calcio in Germania e le Olimpiadi estive di Parigi.

Dal 14 giugno al 14 luglio, l’occasione di tifare tutti insieme le squadre preferite durante il campionato europeo poi, dal 24 luglio all'11 agosto, si celebra lo spirito olimpico ammirando gli atleti di tutto il mondo nelle competizioni a cinque cerchi.



Il Gru Summer Village offrirà nei 41 giorni di apertura un’ampia gamma di attività, servizi e intrattenimenti per tutte le età, dalla mattina alla sera, in una splendida area verde all’aperto. Per tutti gli appassionati di calcio e gli amanti delle discipline olimpiche o semplicemente per chi sarà alla ricerca di un luogo dove rilassarsi e divertirti con la famiglia e gli amici, sarà una nuova occasione pensata da Le Gru per il suo pubblico e per il territorio. Dirette su grande schermo, aree gioco per bambini, zone relax, postazioni smart working, una varietà di giochi sportivi e una golosa offerta food, nell’amatissima arena verde all’esterno del Centro che negli anni ha ospitato il grande festival musicale GruVillage e la scorsa estate i fortunati Wow Days!

Cuore pulsante della manifestazione, con ingresso libero per chi scarica l’APP Io & Le Gru con orario continuato dalle 11 alle 24, sarà la grande area ledwall per vivere le emozioni delle dirette dei grandi eventi sportivi dell'estate come in un cinema all'aperto nel cuore di un parco, in un'atmosfera rilassata e accogliente con pouf, stuoie e teli stesi sull'erba.

I bambini avranno un posto speciale nella vivace Kids Area. Questa zona dell’arena esterna sarà ideale per offrire attività stimolanti in un ambiente sicuro e accogliente. I piccoli potranno infatti cimentarsi con il minigolf, un'attività che combina abilità, concentrazione e tanto divertimento e, insieme agli animatori del Village, sarà possibile fare una serie di giochi sui prati in piena libertà.

Le occasioni di divertirsi coprono tutte le età: ci sarà l’occasione di cimentarsi in diversi Giochi Sportivi come il rapid footbal in un campetto di calcetto 3x3 perfetto per partite divertenti e intense e il calcio balilla; durante le olimpiadi l’arena si arricchirà anche di un mezzo campo da basket per tiri e partire informali, il ping pong e per i più piccoli ci sarà anche l’occasione per sperimentare il tiro con l’arco e la scherma.

Per chi cerca un momento di relax o un luogo tranquillo per lavorare all'aperto al nuovo Gru Summer Village saranno disponibili salotti all’ombra e postazioni di smart working che offriranno un'oasi di tranquillità in mezzo al divertimento estivo.

Gru Summer Village, poi, si animerà anche con tanta musica. Ogni venerdì e sabato sera, dopo le dirette delle partite e delle competizioni, ci sarà l’intrattenimento musicale per prolungare il piacere della giornata.

Non mancherà, naturalmente, un’accogliente area Food & Beverage pensata per deliziare ogni palato, offrendo una vasta selezione di cibi e bevande che rendono ogni visita ancora più piacevole. Situata nel cuore del villaggio, questa zona è il punto di ritrovo ideale per ricaricarsi e godersi il meglio della cucina estiva.



Il Gru Summer Village sarà, insomma, una nuova area verde e molto più di un semplice luogo di svago. Questo spazio, che già nel recente passato è stato un punto di riferimento per la comunità e il territorio, tornerà ad animarsi per tutti coloro che cercano un'esperienza unica di incontro, divertimento, relax e intrattenimento all'aperto. Con il suo ambiente naturale, i prati e la fresca ombra degli alberi, il Gru Summer Village si propone come uno luogo ideale per grandi e piccini, dove le famiglie si riuniscono, gli amici si incontrano e tutti si godono il meglio delle giornate e delle serate estive all'aperto.



Gru Summer Village è aperto nei giorni di competizioni fra il 14/6 e l’11/8.

Giorni di chiusura: 27/6, 28/6, 3/7, 4/7, 7/7, 8/7, 11/7, 12/7, 13/7 e nella pausa fra Europei e Olimpiadi fra il 15/7 e il 23/7.