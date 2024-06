Asl To5, nominati i nuovi direttori. Il commissario Osella: "Grandi professionalità e approfondite conoscenza della nostra Sanità"

Il dott. Bruno Osella, Commissario dell’ASL TO5 fino alla nomina del nuovo Direttore Generale e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, ha nominato i due direttori che lo affiancheranno alla guida dell’Azienda Sanitaria. In continuità con la gestione precedente il dott. Carlo Macchiolo è stato confermato Direttore Sanitario mentre, in qualità di Direttore Amministrativo, dal 1° luglio, è stato nominato il dott. Flavio Nalesso.

Flavio Nalesso, classe 1969, dopo la laurea in Scienze Politiche conseguita nel 1995, frequenta il corso di formazione manageriale per Direttori Generali e successivamente il master in Management delle Aziende Sanitarie. Inizia la sua carriera come dipendente della Regione Piemonte all’interno dell’Assessorato Regionale alla Sanità. Dal 2005 al 2010 collabora con l’ASL TO4 e l’ASL di Asti in qualità di consulente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal 2010 al 2015 ricopre il ruolo di Direttore Amministrativo prima dell’ASL TO2 e poi dell’ASL TO1. Dopo numerose esperienze, ai massimi livelli, in società private che operano nel settore sanitario e socio-assistenziale, approda nel 2021 alla cooperativa sociale Quadrifoglio, presente in 11 Regioni d’Italia, dove ricopre il ruolo di direttore delle relazioni istituzionali e di responsabile degli appalti sanitari con l’Azienda Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

"Grandi professionalità e approfondite conoscenza della nostra sanità, sono i due requisiti che hanno guidato la mia scelta", afferma il dott. Osella. "Le competenze e le qualità umane del dott. Macchiolo e del dott. Nalesso saranno un prezioso contributo per la nostra Azienda".