In piazza Statuto si 'arricchisce' la fontana del Traforo del Frejus: un giubbotto lasciato appeso durante il corteo degli anarchici

Non è esattamente un bel biglietto da visita per i turisti, anche se in occasioni del genere in passato si è visto anche di peggio. Sta di fatto che nella mattina di oggi, venerdì 14 giugno, a dodici giorni dalla manifestazione degli anarchici contro il 41 bis (e a favore della Palestina) che aveva radunato nel centro di Torino alcune centinaia di persone, la fontana del Traforo del Frejus di piazza Statuto continua ad avere una aggiunta non richiesta.

Si tratta di un giubbotto catarifrangente, che qualcuno ha pensato bene di portare fino alle parti alte del monumento e che nessuno durante, ma soprattutto dopo il corteo, ha pensato bene di andare a rimuovere. Poteva capitare anche di peggio, di sicuro non è un bello spettacolo e non fa onore alla cultura e alla bellezza che dominano nel centro della città.