Centro di Formazione Musicale: un triplo concerto per festeggiare i 45 anni

Allievi e insegnanti del Centro di Formazione Musicale della Città di Torino insieme, giovedì 20 giugno alle ore 21, sul palcoscenico del Conservatorio, in un triplo concerto classico. Un appuntamento speciale, alla vigilia della Giornata europea della Musica, che oltre a segnare la fine dell’anno formativo è anche una delle tappe più importanti dei festeggiamenti per i 45 anni di attività dei corsi di musica del CFM.

Un viaggio a ritroso attraverso la storia della musica, partendo dal contemporaneo per risalire fino al barocco. Aprono i brani originali e freschissimi di quattro autori nati tra gli anni ‘60 e gli anni ‘90 del Novecento, allievi dei corsi di Composizione di Giulio Castagnoli, interpretati dal Quartetto Petra, gruppo d’archi nato per iniziativa di un altro giovane allievo del maestro tra le mura del Conservatorio, che darà voce, per la prima volta, a queste composizioni.

Seguirà l’Ensemble CFM, rappresentazione di tutti i registri degli archi e di tutte le corrispondenti classi della scuola, affiancati da allievi e professori sotto la guida di Massimo Bairo, e dalle corde di un pianoforte nella funzione di continuo, a ben rappresentare una panoramica di autori dal Seicento al Settecento tedesco e veneziano e una continuità fra quell’epoca e le pagine dei contemporanei Karl Jenkins, che si ispira fin dal titolo all’architetto Palladio, e Lamberto Curtoni, insegnante CFM che ha fatto dono a colleghi e allievi di un brano nuovissimo ma “antico” nelle scelte modali e polifoniche che lo caratterizzano.

Il concerto si conclude con l’Orchestra Classica CFM, interprete di un viaggio musicale tra le epoche e anche tra i continenti. La formazione, non sinfonica ma cameristica, frutto del laboratorio omonimo e delle scelte e degli arrangiamenti di Stefano Maccagno ci porterà nelle pianure dell’Argentina con il ritmo e le sonorità talora aspre del primo movimento del balletto Estancia di Alberto Ginastera, per poi illustrare, con la suggestiva collaborazione di una voce, un’altra America, quella del grande e italianissimo Ennio Morricone, ed evocare infine il cinema d’animazione con le musiche scritte da Kristen Anderson-Lopez per Frozen.

La serata è anche l’occasione per svelare i vincitori del contest #45 TALENTI CFM, che premia le migliori esecuzioni degli allievi dei corsi musicali nelle tre categorie solista classica, solista jazz e ensemble.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

I festeggiamenti per i 45 anni del CFM proseguono dopo la pausa estiva fino a dicembre, con la seconda parte della rassegna, aperta a tutti e caratterizzata da tanti altri eventi ad accesso libero.

La rassegna è organizzata dalla Città di Torino, con la collaborazione della Fondazione per la Cultura Torino, il sostegno di Intesa Sanpaolo e la partecipazione diretta di allievi e docenti del Centro di Formazione Musicale.

Per info: www.comune.torino.it/corsimusica/