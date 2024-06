Colto da un malore, resta coinvolto in un tamponamento con tre auto: muore in ospedale

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 17 giugno, in Corso Einaudi. A scontrarsi tra via Peano e corso Castelfidardo tre auto, coinvolte in un tamponamento a catena. Sul posto, oltre a personale medico su ambulanza, era intervenuta la Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.



Il sinistro sarebbe stato provocato dal malore di un uomo, da poco pensionato, a cui sono state immediatamente applicate le manovre per tentare di rianimarlo.



Trasportato all’ospedale Martini è morto in serata all’interno del nosocomio dopo una breve degenza.