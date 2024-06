Maturità, al liceo Gioberti la traccia più scelta è Pirandello, anche se tutti aspettavano Matteotti

Quest'anno le previsioni dei temi di maturità non hanno deluso : si era detto Pirandello e Ungaretti, e Pirandello e Ungaretti sono stati. Al liceo Gioberti di Torino la traccia più gettonata è stata proprio quella dello scrittore siciliano, che con un estratto dei " Quaderni di Serafino Gubbio operatore " ha attratto molti per la modernità del tema.

Tommaso è stato particolarmente fortunato: sperava proprio in questo testo ed era preparato. "Speravo proprio che uscisse - ha spiegato - Avevamo affrontato in classe il testo, non so se proprio questo passo ma è andato bene proprio per quello, l'avevo studiato".