Lite in casa, i Carabinieri vengono aggrediti: uomo bloccato con il taser

Carabinieri in azione questa notte a Campidoglio, dove è stato arrestato un 36enne di origini boliviane per “resistenza a pubblico ufficiale” . I militari sono intervenuti intorno all'una su segnalazione del 112 per una probabile lite in atto in un appartamento in zona corso Svizzera.

Il taser

Giunti sul posto sono riusciti ad entrare nell’alloggio cercando di mediare fra i presenti, un uomo ed una donna.. Il primo si è dimostrato poco collaborativo, al punto di aggredire i militari e costringendo il capo equipaggio ad utilizzare il “taser” per fermarlo. Successivamente, l’uomo è stato portato all'ospedale Maria Vittoria per poi essere tradotto nel carcere di Torino.