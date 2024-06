Gli analisti prevedono un pump per la nuova meme coin su Toncoin Resistance Dog

L’ecosistema Toncoin è fiorente e la sua meme coin principale, Resistance Dog, ha visto un incremento fino al 32%. Senza alcun segnale che indichi una battuta d’arresto, gli analisti del mercato ipotizzano l’arrivo di nuovi guadagni all'orizzonte.

Il prezzo di REDO continua a salire nell’ecosistema di Toncoin

Le criptovalute basate su Toncoin hanno visto recentemente un notevole incremento. L’ultima a prendere il volo è Resistance Dog. Al momento REDO è scambiata a 1,3$, con un aumento del 32% nell’ultima giornata, del 71% nell’ultima settimana e del 131% nell’ultimo mese.

Ha un market cap di 129 miliardi di dollari, cosa che la rende la meme coin di Toncoin più quotata.

Questa è però solo una di quelle che hanno spiccato il volo, Notcoin per esempio ha spinto il market cap a 2 miliardi di dollari entro un solo mese dal lancio.

Il boom di questo ecosistema non sorprende chi ha tenuto d’occhio TON nell’ultimo periodo. Con un market cap di 19 miliardi di dollari e 608 milioni in TVL.

Il grafico del TVL di Toncoin mostra un’ascesa verticale, con un salto 30x negli ultimi quattro mesi.

Con l’aumento esponenziale della liquidità, progetti come Resistance Dog hanno un potenziale di crescita esplosivo.

Sui social media il sentimento è ottimista e sono svariati gli analisti del settore che hanno condiviso analisi entusiasmanti per REDO.

Per esempio, PsychoCalls ha elogiato la forza di Resistance Dog, ipotizzando il raggiungimento di un market cap pari a 1 miliardo di dollari.

Anche Crypto Pericles è d’accordo con questa previsione, suggerendo che REDO possa divenire la prima meme coin da un miliardo di dollari del circuito Toncoin.

CryptoSniped si spinge oltre, prevedendo che il progetto sia in grado di raggiungere un market cap di 5 o 10 miliardi di dollari. Ciò porterebbe guadagni 77x rispetto al prezzo attuale.

Considerate le prestazioni delle meme coin durante l’anno, le aspettative per le prestazioni di Resistance Dog non sono casuali.

Trattandosi del progetto di punta di una blockchain in fermento, il sentimento bullish è elevato. Questo entusiasmo si estende anche a tutte le meme coin sul mercato.

Per esempio, la nuova meme coin basata su Solana, Sealana, è nel mirino di molti, acquistando sempre più trazione. La sua fase di presale, al momento, ha già ottenuto oltre 5 milioni di dollari.

La prossima meme coin da 100x è Sealana? Gli analisti sono positivi

Nel corso del 2024, Solana ha dimostrato di essere la blockchain più adatta per le meme coin. Sono numerosi i progetti che hanno garantito ritorni notevoli e l’ultima meme coin a causare fermento è proprio Sealana.

La mascotte del progetto è una foca sovrappeso che ha una vera passione per il cibo e per i meme.

L’ispirazione viene chiaramente dal popolare cartone animato statunitense South Park. Sealana è irriverente nella sua rappresentazione, pienamente in linea con quanto visto nelle altre meme coin Solana.

Non a caso si è rivelata popolare tra gli investitori, ottenendo velocemente oltre 11.000 follower su X e 10.000 membri nel canale Telegram.

Non è la prima volta che una meme coin Solana in presale attiri così tanto l’attenzione. Pionieri del settore come Book of Meme e Slerf hanno gettato le basi, raggiungendo valutazioni astronomiche e garantendo agli investitori ritorni notevoli.

Trattandosi di progetti ormai stabilitisi, però, gli investitori sono alla ricerca di nuovi progetti su cui puntare. Molti pensano che la prossima meme coin da 100x potrebbe essere proprio Sealana.

Nell’analisi sul suo canale YouTube, CryptoBoy ha detto ai suoi 40.000 follower che Sealana è una gemma 100x in presale.

Considerato che la presale terminerà nel corso di poco più di una settimana, chi vuole ottenere ritorni grazie al prezzo fisso della prevendita deve agire in fretta.

