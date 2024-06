'Non lasciateci in mutande': la nuova iniziativa di Abito

Abito, l’emporio solidale situato in Via Santa Maria 6/i a Torino, ha inaugurato la campagna “Non lasciateci in mutande”. Un’iniziativa volta a coinvolgere la cittadinanza nella donazione di biancheria intima a favore delle persone in difficoltà economica; quelle iscritte al servizio possono scegliere autonomamente l’abbigliamento di cui hanno bisogno in un clima accogliente e amichevole. Abito è uno spazio strutturato come un vero e proprio negozio in cui sono esposti i vestiti raccolti dalle donazioni.

Il progetto è realizzato dall’ODV Società di San Vincenzo de Paoli – Consiglio Centrale di Torino, con l’obiettivo di contrastare la povertà e favorire l’integrazione. Nel 2023 si sono rivolte al progetto più di 3.000 persone di cui 990 famiglie residenti a Torino e provincia. I beneficiari sono individui senza fissa dimora e famiglie, italiane e straniere, che si trovano in difficoltà economica o che non riescono a trovare un lavoro. Molti di loro hanno figli a carico, spesso molto piccoli.

“La San Vincenzo de Paoli è da sempre vicina ai bisogni dei più fragili - spiega Rodrigo Sardi, Presidente del Consiglio Centrale di Torino della Società di San Vincenzo De Paoli - e con questa campagna vogliamo rinnovare loro la nostra vicinanza anche attraverso il coinvolgimento della popolazione torinese”.

Eventi della campagna L’iniziativa prevede un ricco calendario di eventi di raccolta fondi e di biancheria intima, tra cui: gli “Aperislip”: aperitivi estivi organizzati da Abito dove per partecipare è necessario portare delle mutande, il primo aperto al pubblico sarà venerdì 12 luglio alle 19 da Abito; torneo di padel e lezioni di yoga a titolo di beneficenza; spettacolo teatrale; raccolta all’Ipercoop di via Livorno 49: evento principale della campagna, in collaborazione con Nova Coop.

Il 5 ottobre i volontari del progetto Abito in collaborazione con Nova Coop allestiranno uno stand per promuovere la raccolta di mutande nuove. La campagna è realizzata in collaborazione Lions Torino e Revello gastronomia s.r.l. Torino e negli spazi resi disponibili da Nova Coop.