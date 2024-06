Protesi per capelli, scopriamo questo sempre più diffuso rimedio alla calvizie

Quello della calvizie è sempre stato un problema estetico molto sentito, problema che peraltro, al contrario di quanto si potrebbe credere, non riguarda esclusivamente gli uomini, e oggi è possibile fronteggiarlo con delle soluzioni di gran lunga più efficaci rispetto a quelle di un passato tutt’altro che lontano.

Tra queste, una delle più diffuse corrisponde senz’altro alle protesi per capelli, e in quest’articolo andremo a scoprire di cosa si tratta e quali sono i relativi punti di forza.

Protesi per capelli: cosa sono esattamente

Come noto, nel mondo medico si parla di “protesi” in riferimento adadoperati per garantire il raggiungimento del risultato migliore.

La protesi per capelli è effettivamente questo: la soluzione alla calvizie con sistema non chirurgico.

Le protesi per capelli sono costituite da una base su cui sono innestati dei capelli, siano essi naturali, dunque umani, oppure sintetici.

Tale base è leggerissima, pressoché impercettibile al tatto, è prodotta con materiali che tollerano ottimamente il contatto con il sudore e le secrezioni organiche, come anche quello con shampoo, tinture e prodotti chimici, e l’ancoraggio al cuoio capelluto avviene utilizzando materiali specifici, anch’essi assolutamente traspiranti ed anallergici.

Una volta applicata la protesi, la persona può vivere la quotidianità senza compromessi: può fare sport, può fare la doccia, come anche il bagno al mare o in piscina, tutto all’insegna del massimo comfort.

Chiaramente, non tutte le protesi sono uguali, e quanto descritto fino ad ora è ciò che può garantire una protesi di qualità elevata.

Scegliere attentamente, dunque, è molto importante; le protesi per capelli di Tricomedit Group, noto centro tricologico italiano, possono senz’altro essere un esempio di prodotto affidabile.

Perché le protesi non sono delle semplici parrucche

Spiegato, in modo sommario, che cosa sono le protesi per capelli, si potrebbe banalmente pensare che esse altro non siano che le classiche parrucche, denominate in modo differente, ma non è affatto così.

Vi sono diverse importanti specificità che rendono le protesi per capelli una soluzione ben distinta.

Anzitutto le protesi, a differenza delle parrucche, sono esclusivamente dei prodotti realizzati su misura in relazione alle caratteristiche della testa del paziente e, soprattutto, dell’area da infoltire, è dunque possibile ricorrere alla protesi sia laddove si debba fronteggiare una calvizie in stadio molto avanzato, sia laddove la mancanza di capelli sia circoscritta ad aree piccole e ben definite.

Un altro importante aspetto da evidenziare è che mentre la parrucca è destinata a rappresentare, in termini visivi, la totalità dei capelli della persona, con la protesi per capelli si realizza una vera e propria sinergia tra i capelli della protesi e quelli naturali, ovvero quelli delle aree non soggette a caduta.

I punti di forza delle protesi per capelli

Sulla base di quanto detto, dunque, quali sono i principali "pro" delle protesi per capelli?

Al primo posto c’è senz’altro l’eccellente qualità del risultato: la personalizzazione della forma della base della protesi, la scelta di capelli del tutto analoghi a quelli naturali (per colore, spessore, densità ecc.).

Se la protesi è di qualità, e se il relativo ancoraggio è effettuato da mani esperte, è assolutamente impossibile notare che si tratta di un sistema protesico, perchè i capelli manterranno la loro naturalezza.

La protesi per capelli, come detto, è anche una soluzione priva di qualsiasi invasività, ed è allo stesso tempo reversibile: se il paziente dovesse desiderare di toglierla, magari per optare per un rimedio di altro tipo, può farlo in qualsiasi momento senza alcun tipo di problema.

La protesi, infine, assicura un risultato immediato, e questo è un fattore non da poco.