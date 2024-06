Piazza Santa Giulia era una discoteca all'aperto: la Municipale sequestra una cassa a bordo di un'auto

Proseguono i controlli della Polizia Locale, intensificati nel periodo estivo, per il contrasto alla cosiddetta “mala movida”. Nella notte una pattuglia ha messo fine a una sorta di discoteca a cielo aperto in piazza Santa Giulia dove, nonostante il meteo non particolarmente favorevole, alcune decine di giovani ballavano a ritmo di musica, diffusa dagli altoparlanti di una grossa cassa acustica, posizionata su una vettura parcheggiata nelle vicinanze dell’ufficio postale. All’arrivo degli agenti il proprietario dell’auto ha tentato di allontanarsi ma è stato fermato, la cassa è stata sequestrata e per lui è scattata una sanzione amministrativa.