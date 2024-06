Sfalciata l'erba e cacciati gli abusivi dall'ex piscina Sempione, la Circoscrizione 6: "Risposte sul futuro"

Trattore con sfalcia-erba in azione oggi pomeriggio davanti all'ex piscina Sempione, di Barriera di Milano. Il Presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto ha dato mandato di pulire l’area esterna della complesso sportivo di via Gottardo 10 che, complice le piogge delle ultime settimane, era diventata una giungla con erbacce ed infestanti molto alto.

Sfrattati gli abusivi

Un'operazione in accordo con la Polizia di Stato, che ha sfrattato gli abusivi presenti in zona. Gli agenti sono intervenuti insieme alla Polizia Municipale e al Comune di Torino, mettendo in sicurezza le recinzioni perimetrali. "Un lavoro di squadra importante - spiega Lomanto - e, per quanto concerne la Circoscrizione 6, anche abbastanza costoso, ma che rappresenta un segnale necessario di vicinanza e attenzione ai nostri cittadini".

La Circoscrizione 6 vuole risposte

"Nel prossimo futuro - prosegue il Presidente - ci aspettiamo però che la Città si sieda al tavolo con noi e con la Regione Piemonte, che ha messo a disposizione 3 milioni di euro per riqualificare l’area". Sul futuro della piscina al coperto Sempione era intervenuto l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, dichiarando come l'impianto natatorio sarà abbattuto.

Al momento non si conosce la data certa, perché il Comune di Torino non ha i soldi per buttare giù il complesso sportivo di Barriera di Milano.

Rifugio per tossici

La piscina di via Gottardo 10 ha una storia lunga e sfortunata. Le vasche all'aperto sono chiuse dal 2013: ora è lo spazio dedicato ai tuffi e tintarella estiva è diventato un rifugio per i tossici e sbandati, soprattutto dopo lo sgombero dell'ex Gondrand. Gli ex spogliatoi interni sono stati trasformati in un dormitorio abusivo.