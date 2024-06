Unione Industriali di Torino, ecco la nuova squadra del presidente Gay: tante novità e cognomi celebri (anche del calcio)

Semaforo verde da parte del Consiglio generale dell' Unione Industriali di Torino per la nuova squadra che affiancherà il presidente Marco Gay per il mandato 2024-2028.

La squadra dei vicepresidenti designata per il quadriennio 2024-2028, che insieme al Presidente verrà votata nel corso dell’Assemblea Generale in programma il 15 luglio, si compone di Gabriella Marchioni Bocca (con delega Europa), Antonio Casu (con delega Smart Mobility), Alberto Dal Poz (con delega Relazioni Industriali e Filiere), Giorgia Garola (con delega Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti), Marco Lavazza (con delega ESG), Manuele Musso (con delega Organizzazione e Sviluppo Associativo), Tatiana Rizzante (con delega Digital Technologies e AI) e Marco Zoff (con delega Industria dell’Aerospazio), a cui si aggiungono la presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Barbara Graffino , e il presidente della Piccola Industria dell’Unione Industriali Torino, Filippo Sertorio , che entrano di diritto nel Consiglio di Presidenza.

“Il gruppo di vicepresidenti che guiderà con me l’Unione Industriali Torino nei prossimi quattro anni, si compone di imprenditori e manager di grande competenza e concretezza, espressione dell’assoluta eccellenza del tessuto industriale del nostro territorio e delle sue filiere. Colleghi con un’esperienza pluridecennale nei rispettivi settori, sviluppata operando in tutto il mondo, e accomunati da un’attitudine alla leadership, una vocazione per l’innovazione e un’autorevolezza che ne determinano la reale capacità d’impatto. Insieme, porremo l'associato al centro di uno sforzo congiunto, per fare dell’Unione un luogo dove l'eterogeneità industriale e l'ambizione di contribuire alla crescita della nostra Torino sia sostenuta e trovi concretezza”.





Il nuovo consiglio di presidenza ha un’età media di 51 anni. Quattro dei componenti sono alla prima esperienza in consiglio di presidenza: Gabriella Bocca, Antonio Casu, Tatiana Rizzante e Marco Zoff. Quattro sono invece i consiglieri confermati: Alberto Dal Poz, Giorgia Garola, Marco Lavazza e Manuele Musso. A loro si aggiungono i due consiglieri “di diritto” che resteranno in carica fino al termine del loro mandato quadriennale: Filippo Sertorio che dal 2021 è rappresentante della Piccola Industria, e Barbara Graffino in quanto presidente dal 2023 del Gruppo Giovani Imprenditori.

A livello anagrafico la più giovane è proprio Barbara Graffino, che tra qualche settimana si appresta a compiere 40 anni. Mentre la più esperta è Gabriella Marchio Bocca, che ha da poco spento 60 candeline e che dal 1987 è attiva nel sistema. Gabriella Bocca è l’unica a non essere nata nel torinese, bensì a Civitavecchia, mentre tutti gli altri dieci membri del consiglio sono nati in provincia di Torino, e tra loro ben otto sono torinesi.