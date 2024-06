Avere glicemia alta (iperglicemia) è uno dei fattori di rischio per la salute. La presenza di alta quantità di glucosio nel sangue, infatti, reca all’organismo problemi di vario tipo e gravità. In questo articolo cerchiamo di capire come abbassare la glicemia senza farmaci con metodi naturali. Scopriamo anche come integratori naturali come gli integratori di cromo picolinato possono contribuire se inseriti all’interno di uno stile di vita sano.

Cos’è la glicemia alta

Per glicemia alta si intende un alto livello di glucosio nel sangue, superiore per quantità ai livelli standard. Può essere una condizione momentanea oppure una condizione cronica in cui l’organismo si viene a trovare. In questo secondo caso un eccesso di zuccheri nel sangue, noto come iperglicemia, determina il diabete mellito, una malattia cronica caratterizzata proprio da un eccesso di zuccheri (glucosio) nel sangue.

Glicemia alta: cause

Partiamo dalla premessa che vi è una strettissima relazione tra glicemia e insulina. L'insulina è l'ormone che permette alle cellule del corpo di assorbire il glucosio dal sangue per utilizzarlo come energia o per immagazzinarlo. È definitoproprio perché promuove l’abbassamento della glicemia.

La glicemia può alzarsi oltre i valori standard a causa di:

· una forma di diabete: nel caso di diabete di tipo 1 il pancreas non produce l’insulina mentre nel caso di diabete di tipo 2 le cellule dell’organismo hanno una ridotta capacità di utilizzare l’insulina prodotta, oltre a altri molteplici meccanismi che sono stati individuati negli ultimi anni.

· condizioni o patologie che comportano fattori di rischio come infezioni o infiammazioni, ipertiroidismo o la pancreatite, stress fisici conseguenti a un attacco cardiaco o un ictus e le cure con determinati farmaci, tra cui i corticosteroidi e gli antidepressivi triciclici.

· una dieta poco salutare, ricca di zuccheri – soprattutto di zuccheri raffinati – e di cibi poco salutari e cibi salutari ma in quantità eccessive.

· stress eccessivo che può influenzare negativamente i livelli di zucchero nel sangue.

· poco sonno o sonno di scarsa qualità: la mancanza delle giuste ore di sonno o di mancato riposo di qualità può influenzare il livello di glucosio nel sangue.

· La mancata assunzione della giusta quantità di acqua, in quanto la disidratazione priva l’organismo di quell’acqua di cui i reni avrebbero bisogno per eliminare l'eccesso di zucchero attraverso l'urina.

Glicemia alta: sintomi

Oltre ad un puntuale controllo della glicemia con esami del sangue o l’utilizzo di dispositivi che ne permettono la rapida rilevazione e misurazione, è possibile sospettare e capire di essere in condizione di iperglicemia quando si manifestano e si ci sia accorge di alcuni o tutti questi sintomi contemporaneamente:

• Si avverte stanchezza generalizzata per la quale non è possibile individuare altre cause alla sua origine.

• Si ha mal di testa.

• Si ha tendenza a perdere peso che non è possibile giustificare in altro modo (non vi sono diete dimagranti in corso).

• Si sente il continuo bisogno di bere.

• Si avverte il continuo bisogno di urinare specialmente durante la notte.

• La secchezza delle fauci è una condizione cronica costante.

• La vista si offusca.

• Si presentano continuamente infezioni.

Come abbassare la glicemia alta con metodi naturali

Premettendo che soggetti diabetici devono fare affidamento a medici e specialisti da cui farsi seguire per piani di cura specifici al proprio caso patologico, in tutti quei casi in cui l’iperglicemia non è una condizione patologica e a sostegno delle cure per il diabete e dei piani alimentari stabiliti dai medici, ci sono degli accorgimenti validi che permettono di ridurre naturalmente i livelli di glucosio nel sangue e sono tutti collegati ad uno stile di vita sano. È infatti possibile abbassare la glicemia in modo naturale attraverso una serie di cambiamenti nello stile di vita e nella dieta. Tali accorgimenti non sono solo validi per abbassare la glicemia alta di già ma anche per prevenire ed evitare di ritrovarsi in questa condizione. Ecco come abbassare la glicemia senza farmaci:

1. Glicemia e alimentazione sana e bilanciata

Il primo passo verso uno stile di vita sano è sempre un’alimentazione sana e bilanciata. Per evitare un innalzamento della glicemia oltre i valori standard occorre seguire un’alimentazione che preveda di:

· Ridurre i carboidrati raffinati e aumentare il consumo di fibre: Zuccheri semplici e carboidrati raffinati come pane bianco, dolci e bevande zuccherate predispongono l’organismo a far alzare i livelli di glicemia. È preferibile optare per frutta e carboidrati complessi come cereali integrali, legumi e verdure che contengono meno zuccheri e grazie alla presenza di un maggiore quantitativo di fibre rallentano l’assorbimento degli zuccheri nel sangue.

· Includere proteine magre: Carne bianca, pesce, uova, tofu e legumi possono aiutare a stabilizzare la glicemia.

· Consumare grassi sani: Non tutti i grassi sono nocivi per la salute, specialmente se sono consumati in modo equilibrato all’interno di una dieta sana. Il consumo regolare di grassi sani come quelli presenti in avocado, noci, semi, olio d'oliva e pesce grasso come il salmone contribuisce a mantenere buoni livelli di glicemia.

2. Fare attività fisica regolare

L’attività fisica regolare gioca sempre a beneficio della salute in tutti quei casi in cui non vi siano condizioni patologiche che la impediscono e vietano. Questo perché l'attività fisica aiuta a migliorare la sensibilità all'insulina, favorisce l’utilizzo dello zucchero nel sangue da parte dell’organismo - che lo trasforma in energia - e facilita così il controllo della glicemia.

Esercizi aerobici come camminare, nuotare e andare in bicicletta, allenamenti ad alta intensità combinati con esercizi di resistenza come sollevamento pesi, sono ideali.

3. Idratazione adeguata

Occorre bere molta acqua in modo da rifornire l’organismo di tutta quella che gli serve per depurare il sangue dagli zuccheri in eccesso espellendoli attraverso l’urina.

4. Gestire e ridurre lo stress

Lo stress può influenzare negativamente i livelli di zucchero nel sangue perché stati di apprensione, inquietudine o ansia sono generalmente accompagnati dalla liberazione di ormoni – come adrenalina e cortisolo, quest’ultimo definito proprio come “ormone dello stress” – che ostacolano l’ormone insulina, il quale a sua volta, non potendo agire liberamente nel far passare lo zucchero dal sangue alle cellule, determina una condizione di iperglicemia. È quindi fondamentale saper gestire e ridurre le condizioni di stress per evitare iperglicemia.

5. Il sonno dev’essere di qualità

Un sonno insufficiente influisce sulla nostra capacità di metabolizzare il glucosio: le cellule non riescono a utilizzare correttamente l'insulina e il glucosio finisce per accumularsi nel sangue aumentando i valori della glicemia. Un sonno adeguato è quindi essenziale per il controllo della glicemia. Cerca di dormire almeno 7-8 ore per notte, mantenendo una routine regolare.

6. Meno alcol e niente fumo

Ridurre l’assunzione di alcol e smettere di fumare è un ottimo aiuto per la salute generale che ha ripercussioni anche sulla glicemia.

7. Integratori naturali per tenere sotto controllo la glicemia

Ci sono integratori naturali che possono aiutare a mantenere livelli normali di zucchero nel sangue. Premettendo che gli integratori naturali non devono mai essere intesi come sostituti ad una sana alimentazione né devono essere assunti senza il consulto con il medico, specialmente in presenza di patologie per le quali si seguono determinate cure – per evitare effetti collaterali indesiderati – i migliori integratori controllo glicemia sono quelli a base di, i quali in modo diverso contribuiscono al controllo del glucosio in circolo nel sangue.

Un integratore cromo picolinato a cosa serve e come contribuisce ad abbassare la glicemia

Un integratore cromo picolinato è tra le forme più comuni di integratori di cromo disponibili sul mercato perché ha alta biodisponibilità, cioè viene facilmente assorbito dall'organismo. Ma praticamente il

Il cromo picolinato è una forma organica di cromo, un minerale necessario all'organismo solo in quantità molto limitate che, tra le sue funzioni, migliora l'azione dell'insulina e può aiutare a mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue attraverso vari meccanismi. Ecco 4 modi in cui lo fa:

1. Migliora l'azione dell'insulina

Il cromo picolinato potenzia l'azione dell'insulina aumentando la sensibilità delle cellule a questo ormone. In pratica, il cromo aiuta l'insulina a lavorare più efficacemente, facilitando l'assorbimento del glucosio da parte delle cellule.

2. Potenzia il trasporto del glucosio nelle cellule

Il cromo picolinato migliora il trasporto del glucosio nelle cellule muscolari e adipose. Questo aiuta a ridurre i livelli di glucosio nel sangue, poiché quantità maggiori di zucchero vengono rimosse dal flusso sanguigno e utilizzate come energia o immagazzinate.

3. Riduce la resistenza all'insulina

Il cromo picolinato può aiutare a ridurre l’insulino-resistenza, cioè la condizione in cui le cellule del corpo non rispondono correttamente all'insulina e innalzando i livelli di glucosio nel sangue. Le cellule diventano più sensibili all'insulina e il controllo della glicemia risulta migliorato.

4. Supporta il metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle proteine

Il cromo svolge un ruolo nel metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle proteine. Quando il metabolismo è efficiente è possibile mantenere livelli stabili di zucchero nel sangue. Il cromo picolinato facilita la conversione del glucosio in energia, riducendo la quantità di zucchero libero nel sangue.

Come scegliere e dove comprare un integratore di cromo picolinato

Gli integratori non sono farmaci ma devono comunque essere scegli con cura, ponendo attenzione a tanti fattori:

• Certificazioni del Ministero della Salute: gli integratori di cromo picolinato devono essere certificati come prodotti sicuri e che rispettino gli standard di qualità dagli enti competenti

• Produttori e rivenditori: sia le aziende che li producono sia quelle che li rivendono devono essere affidabili e garanzia di un acquisto sicuro

• Idoneità al bisogno specifico dell’acquirente: è necessario verificare, anche con il consulto con un medico, che l’integratore di cromo picolinato sia adatto all’acquirente e non sia causa di effetti collaterali spiacevoli o addirittura gravi.

• Dosaggio e modalità d’uso: occorre valutare che le modalità di somministrazione siano pratiche.

È possibile acquistare integratori sicuri presso le farmacie, anche su quelle online - non essendo richiesta prescrizione medica. Altro canale di vendita di integratori di cromo picolinato è Amazon. A questi si aggiungono tanti altri shop online autorizzati a questo tipo di vendita.