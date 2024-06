Pesticidi: sonorità abrasive per raccontare esperienze e sentimenti

I Pesticidi sono una band Alternative Metal nata dall'idea di Oscar D'Adamo e Riccardo Bacchiarello. Dopo aver reclutato il carismatico batterista Jimmy Sammarco, si sono resi conto della necessità di un bassista, trovando quindi Giorgia Bellato. Hanno pubblicato su Youtube e Soundcloud il loro primo singolo “Non Mi Devi Toccare” dopo pochi mesi e si sono esibiti in alcuni palchi di Torino.

Come si sono formati i Pesticidi e perché si chiamano così?

I Pesticidi si sono formati dall’idea di Oscar di formare un gruppo dalle influenze Hardcore Punk e Nu Metal chiedendo al suo amico chitarrista Riccardo, sotto consiglio del cantante dei “Subliminal” Mario De Franco. Successivamente, per completare la formazione, sono stati aggiunti il batterista Jimmy e la bassista Giorgia. Si chiamano “Pesticidi” perché hanno l’obiettivo di andare contro i seccatori e i “rompiballe”, che sono i parassiti della società.

Cosa ispira la scrittura dei vostri testi?

I testi vengono scritti esprimendo esperienze e sentimenti dei membri della band, basandosi prima di tutto sulla strumentale di una determinata canzone.

Come vi descrivereste ad un ascoltatore che non vi conosce?

Siamo un gruppo con sonorità principalmente abrasive, ma che riesce comunque a lasciare spazio per melodie e momenti più pacati, riuscendo sia a far pogare che far cantare a squarciagola il pubblico.

“Non mi devi toccare” è il vostro primo singolo, che storia ci racconta?

“Non Mi Devi Toccare” nasce come sfogo per le persone che invadono gli spazi altrui in modo molesto, esprimono i disagi provati dal cantante quando viene disturbato dagli scocciatori.

State lavorando a nuovi brani?

Sì, abbiamo alcuni pezzi che non sono stati rilasciati ed altri ancora in fase di sviluppo. Abbiamo in programma di registrare a breve per pubblicare una piccola demo.

La vostra Torino musicale e non.

A Torino siamo riusciti a trovare un buon ambiente musicale. Abbiamo fatto amicizia con membri di alcune band Torinesi come Subliminal, Eden 4 All, Putiferio, Tannhäuser e Il Complesso Di Colpa ma anche con personaggi importanti della scena musicale torinese. Per quanto riguarda l’ambito non musicale secondo noi Torino è una città molto movimentata.

News, live in programma, appuntamenti.

Abbiamo in programma di lavorare ad un nostro merchandising e di registrare una demo durante il periodo estivo. Suoneremo live il 7 Luglio ad Alpignano al Capannone in Via San Gillio 229 insieme ai Room 237 e i Gem. Infine verso fine anno abbiamo in programma di organizzare un caldo evento insieme ad altri gruppi emergenti e non di Torino e non solo, ma non possiamo dirvi molto per adesso.