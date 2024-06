Il "vento europeo" non blocca il Torino Pride: "Fermento, resistenza e anticorpi"

Nonostante il "vento europeo", con l'ascesa delle destre in diversi stati come Francia, Germania e Austria, l'Italia e in particolar modo Torino si confermano baluardo della difesa dei diritti civili: sono, come al solito, decine di migliaia le persone che si sono date appuntamento in città per il tradizionale appuntamento con il Torino Pride .

Con loro il coordinatore del Torino Pride Luca Minici, che ha sottolineato la storia della città nella promozione dei diritti delle persone lgbtqia+: "Alcune crepe - ha commentato - ci sono, ma il lavoro che abbiamo fatto in 20 anni con le associazioni ha contribuito a portare un cambiamento attraverso fermento, resistenza e anticorpi. A differenza del resto d'Europa, in Italia resiste un'anima progressista, l'obiettivo è quello di renderlo credibile per coinvolgere chi non va a votare e chi non scende in strada".

A partecipare all'evento anche la consigliera regionale del Pd Gianna Pentenero: "Siamo qua per ribadire che i diritti si aggiungono e nessuno deve pensare di ridurli". Parole condivise dalla vicepresidente dem Anna Rossomando: "Nessun arretramento, nessun passo indietro sui diritti. E ancora tanto da fare in primis per i diritti dei figli delle famiglie omogenitoriali".