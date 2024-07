L'uomo Peserico SS 25 ispirato a Tazio Nuvolari

E’ nell’imponderabile fluire di un’idea originale che ogni grande progetto prende forma, adattandosi alle circostanze che ne plasmano il destino lungo il percorso. Obiettivi e aspirazioni personali danno vita a un universo di infinite variabili, in cui l’intuito e la risolutezza trasformano ogni sfida in un’opportunità.

E’ questo il fil rouge che unisce la tensione creativa della collezione SS 2025 Uomo di Peserico a colui che l’ha ispirata, Tazio Nuvolari. In un’epoca di gare automobilistiche incerte ed eroiche il “Nuvola” era in grado di superare ogni volta il limite umano adattandosi alle condizioni mutevoli della pista, affrontando il rischio per perseguire la grandezza.

La collezione accosta una maglieria sofisticata in cotone, lino e seta alla consistenza degli intrecci tridimensionali e del punto brick, contrapposta a sua volta alla morbidezza della spugna e alla dinamicità della microrete per alcune polo di chiara vocazione sportiva. Dominano i toni dell’azzurro con le gradazioni Salino, Avio, Celeste e Baia, in contraltare il beige.