Castelli Aperti: tutti i beni storici visitabili in provincia di Torino

Prosegue Castelli Aperti anche nel mese di luglio. La rassegna, che permette di visitare numerosi beni storici del territorio piemontese, propone anche per la prima domenica del mese, una giornata al riparo dal caldo tra le spesse mura dei suoi castelli.

Di seguito un elenco diviso per provincia di tutti i beni storici aperti il 7 luglio.

PROVINCIA DI TORINO

Arignano – Castello delle 4 Torri: guidate alle ore 11.00, 15.00 con apertura parco. Speciale biglietto combinato due Castelli: Castello Quattro Torri di Arignano (TO) con visita guidata ore 11:00, possibilità di fermarsi nel Parco per una passeggiata o un pic nic in libertà + Castello di Castelguelfo di fraz. Pessione/Chieri (TO) visita guidata ore 15. Info 339 2331563; learignanesi@gmail.com.

Arignano – Rocca di Arignano: visite guidate su prenotazione alle ore 11.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 011 4031511; info@roccadiarignano.it; www.roccadiarignano.it

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0125-778100; faimasino@fondoambiente.it.

Chieri fraz. Pessione – Castello di Castelguelfo: visite guidate con orario 11.00 e 15.00. Costo biglietto: intero 10€, ridotto 6€. Speciale biglietto combinato due Castelli: Castello Quattro Torri di Arignano (TO) con visita guidata ore 11:00, possibilità di fermarsi nel Parco per una passeggiata o un pic nic in libertà + Castello di Castelguelfo di fraz. Pessione/Chieri (TO) visita guidata ore 15. Info: Tel. 342 6027409, oppure Tel. 333 9054786; info@castelguelfopessione.it

Piossasco – Casa Lajolo: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge nel giardino e nell’orto-giardino in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi.

Per informazioni e prenotazioni: 333 3270586; info@casalajolo.it.

Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Informazioni 348 8520907; info@castellodipralormo.com.

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: aperto dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Mostra "Giorgio Griffa. Una linea, Montale e qualcos'altro" Prenotazione consigliata: 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.<wbr></wbr>it