Jeremiah Fraites dei The Lumineers in concerto per i piccoli pazienti del Regina Margherita

Un pomeriggio particolare, quello di ieri, che rimarrà impresso in maniera indelebile nei cuori dei piccoli pazienti oncologici dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e di Casa UGI. Un concerto a sorpresa. Nell'ampia sala giochi del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita (diretto dalla professoressa Franca Fagioli) compaiono gli strumenti di una band. Jeremiah Freitas dei The Lumineers

E poi come in un incantesimo Jeremiah Freitas della famosa band The Lumineers, accompagnato dal suo gruppo italiano da solista, comincia a suonare, tra l'entusiasmo misto a commozione dei pazienti, delle loro famiglie e del personale medico ed infermieristico. Un paio d'ore a disposizione dei presenti tra canzoni, foto, autografi ed una parola per tutti. Un caleidoscopio di emozioni, che si susseguono senza soluzione di continuità nell'ascoltare le hits. L'artista al Todays Festival

Jeremiah Fraites è un musicista e compositore americano, fondatore della band internazionale The Lumineers, più volte nominata ai Grammy Award. Nel 2020 durante la pandemia, Jeremiah decide di realizzare il suo primo album da solista, intitolato “Piano Piano” - una raccolta che racchiude gli ultimi dieci anni delle sue opere più intime e strumentali. A marzo 2024 presenta “Piano Piano 2”. In attesa della sua performance al Todays Festival, il prossimo 25 agosto 2024, Jeremiah e la sua band italiana - composta da Clarissa Marino, Giulia Pecora, Filippo Cornaglia e Fortunato D’Ascola - si sono così esibiti a sorpresa per l’ospedale Regina Margherita. L’evento è stato organizzato con la collaborazione della Onlus UGI (Unione Genitori Italiani) ODV, realtà torinese con la quale Jeremiah e la moglie Francesca Lazzarin collaborano da anni.

"È sempre un privilegio suonare e partecipare alle iniziative dei miei amici di Ugi. Ieri è stata una giornata speciale. Adoro la purezza con la quale i bimbi ascoltano la musica e la curiosità mai scontata delle loro domande, sono da sempre il mio pubblico preferito! Voglio ringraziare l’ospedale Infantile Regina Margherita e Ugi per accogliermi sempre con affetto ed avermi dato la possibilità di entrare a far parte di questa grande famiglia! Spero che iniziative come questa possano ispirare altri artisti ad esserci e condividere la grandezza di una realtà come Ugi, che offre un aiuto concreto a tutti i bimbi e alle loro famiglie" dichiara Jeremiah Fraites.

Gli fa eco la moglie Francesca: "Da torinese non posso far altro che essere orgogliosa di supportare una realtà come Ugi ed un’eccellenza quale l’ospedale Regina Margherita. La musica è una compagna di vita incredibile e quindi ben venga ogni tipo di iniziativa culturale che possa portare un po’ di serenità a tutte le famiglie ed i bimbi che stanno affrontando un viaggio complicato, ma altresì pieno di amore, coraggio ed impegno.