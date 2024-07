Confindustria Canavese: semaforo verde per il bilancio del 2023

La seduta è iniziata con la relazione annuale del Presidente, Paolo Conta, incentrata sull’andamento dell’anno trascorso. Il Presidente oltre ad aver fatto un dettagliato excursus sulle tante iniziative promosse dall’Associazione nel 2023, ha voluto sottolineare il buon andamento del tessuto economico locale e la forza delle tante imprese associate: “Confindustria Canavese conta circa 350 imprese associate per un totale di 11.000 dipendenti. Imprese che, nonostante i tanti fattori di incertezza oggi presenti sul mercato, dimostrano comunque una forte capacità di resilienza, grande carattere e fiducia nel futuro”, ha spiegato il presidente. Conta ha poi voluto illustrare lo stato dell’arte di alcuni progetti tutt’ora in corso che costituiscono il nucleo centrale del programma del suo mandato e in particolare il progetto “Scenari” che, sfruttando la metodologia del Future Foresight mira a cogliere anticipatamente le condizioni di crescita del Canavese, e il Piano di sviluppo strategico del territorio con il quale si vuole immaginare quali fattori generali e specifici può essere necessario fortificare per ottenere un sistema economico locale competitivo ed evoluto.