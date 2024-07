Gemellaggio internazionale tra l'Orchestra Giovanile del Sermig e CREA Orchestra: due giorni di concerti e workshop

Un inedito gemellaggio che ha un sapore internazionale, quello fra l’Orchestra Giovanile dell’Arsenale della Pace del Sermig di Torino e CREA Orchestra, l’Orchestra giovanile dell’Università di Amsterdam. Dal 10 al 12 luglio l’orchestra olandese sarà ospite del Sermig: in programma un

Nella giornata dell’11 luglio si terrà un workshop in cui i ragazzi delle due orchestre lavoreranno insieme su alcuni brani del repertorio di CREA. La sera sempre dell’11 l’orchestra olandese si esibirà in un concerto nell’Auditorium del Sermig di Torino. Lo stesso concerto si terrà la sera successiva, quella del 12 luglio, presso il Santuario Basilica Maria Ausiliatrice di Torino. I due concerti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.



È stata CREA a contattare l’Orchestra del Sermig, avendo sentito parlare della portata del progetto sociale dell’Arsenale. Nonostante l’obiettivo di CREA fosse quello di trovare una sede per il suo mini tour europeo, nel corso della loro visita a Torino sono emersi i tanti punti in comune con l’Orchestra del Sermig. A unire le due orchestre è infatti la grande inclusione e la finalità educativa, che legano ragazzi e professionisti che condividono l’amore per la musica.