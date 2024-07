Justin Sun sciocca i mercati e si offre di “comprare tutti i Bitcoin tedeschi”, ma sarà un bene ?

Il fondatore si Tron si è proposto per l’acquisto della riserva di bitcoin del governo tedesco pari a 2,3 miliardi di dollari, per ridurre l’impatto sul mercato e stabilizzare il valore di BTC. L’annuncio del cripto founder è avvenuto in un post su X ai suoi 3,5 milioni di follower.

Gli ultimi giorni sono stati molto negativi per Bitcoin, con in contemporanea la continua vendita del governo tedesco e le prime transazioni di Mt.Gox per la redistribuzione dei fondi.

Mt. Gox è stato uno dei maggiori exchange mai esistiti che ha gestito finanche il 70% di transazioni di BTC. È stato fondato nel 2010 da Jed McCaleb che nel 2011 l’ha venduto a Mark Karpelès. All'inizio del 2014 l'exchange ha clamorosamente sospeso tutti i prelievi di BTC. Nel febbraio 2014 ha dichiarato bancarotta e nel 2018 il caso è passato alla riabilitazione civile. Mt. Gox deve restituire la distribuzione circa 8 miliardi di dollari di Bitcoin e ha cominciato proprio ora.

Il wallet tedesco lo scorso fine settimana ha invece trasferito 172 milioni di dollari in Bitcoin a tre CEX: Bitstamp, Coinbase e Kraken, il che ha fatto pensare ad un’imminente vendita. Secondo i dati di Arkham Intelligence, il governo tedesco avrebbe ancora 40,3K BTC, per un valore di 2,3 miliardi di dollari, da scaricare. Tuttavia, non era chiaro se la proposta di Sun fosse vera o solo uno scherzo. In realtà anche fosse vera non è detto che l’offerta di Sun rappresenti un tale beneficio per BTC. BTC è crollato fino a $52.000. Complice anche uno spostamento del governo USA di 13,67 milioni di dollari di BTC su 12,3 miliardi detenuti. Inoltre, due portafogli di balene non contrassegnati hanno scaricato oltre 4,5K BTC, per un valore di quasi 270 milioni di dollari, aggravando ulteriormente la pressione di vendita. Una vendita, quella tedesca, iniziata il 19 giugno per circa 425 milioni di dollari. La vendita sul mercato delle riserve rimanenti potrebbe avere un impatto ancora più negativo sul prezzo di Bitcoin, motivo per cui il wallet è diventato un tema hot tra i trader. Qualcuno nel governo tedesco sta cercando di arginare questo fenomeno, come la deputata Joana Cotar che sostiene che l'asset potrebbe essere utilizzato per tutelarsi dall'inflazione. L’ha definita una "valuta di riserva strategica" per proteggersi dai rischi del sistema tradizionale e per diversificare gli asset dei Tesoro e rafforzare l'indipendenza economica del Paese.

Questo trend quindi penalizza Bitcoin e c’è chi pensa che il prezzo possa continuare a scendere. Kudret Ayyldr, responsabile della ricerca presso GCM Investment, ha manifestato un certo allarmismo dei trader, con il prezzo di BTC che non supera i 67 mila dollari da aprile. Questo, secondo lui, potrebbe portare ad una correzione verso l’area inferiore dei 48.000-50.000$.

L’alternativa agli sbalzi di Bitcoin. Ecco le prevendite crypto più interessanti del momento

Il mondo delle criptovalute non è solo Bitcoin e sono moltissimi gli investitori che diversificano il loro portafoglio sulle prevendite cripto più calde del momento. Il trend più interessante che è in continua crescita dalla fine del 2023 è sicuramente quello delle prevendite di meme coin. Questi token sono estremamente volatili, ma anche estremamente economici, così che piccole quantità possono portare potenzialmente enormi guadagni. Tra i più interessanti del momento ci sono sicuramente Shibashootout , PlayDoge e WienerAI . Sono tutte e tre a tema canino, le prime due hanno come protagoniste il famoso cane shiba inu reso famoso da Dogecoin, la terza una specie di bassotto/salsiccia che ha superato i 7 milioni di dollari. La caratteristica di tutte le meme coin è l’ironia dissacrante che riesce a coinvolgere e creare community molto unite. Alcune sviluppano un’utilità che gli permette di durare nel tempo, altre restano semplici “scherzi” del cryptoweb. Shibashootout e PlayDoge sono token “play-to-earn”, offrono quindi dei giochi sulle loro piattaforme che permettono di guadagnare divertendosi. La prima è a tema western, al momento ha superato i 500 mila dollari in prevendita, mentre la seconda fa leva sulla nostalgia dei videogiochi anni ‘90 a 64bit e ha superato i 5 milioni. WienerAI, invece, si interfaccia con l’intelligenza artificiale e grazie ad essa riesce ad essere un bot predittivo che fiuta le migliori criptovalute del momento. Un’altra tipologia di token che riesce a offrire una formazione sulle criptovalute e sulla blockchain è quella “learn-to-earn” di 99Bitcoins con i 2 milioni e 300 mila dollari in prevendita, oltre 79 corsi e una community di oltre 700 mila follower.