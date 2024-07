Zelensky rifiuta le proposte di Orbán, intanto a Kiev sventano complotti e attentati

Nelle ultime due settimane vi sono stati eventi politici che hanno generato stupore e in alcuni anche forte preoccupazione. Da parte europea vi sono stati fastidio e irritazione per i viaggi che il premier magiaro Orbán ha intrapreso a Kiev e poi a Mosca. Non avendo chiesto il permesso a Bruxelles, se ne sono risentiti i leader più propensi alla guerra contro la Russia. Infatti temevano che Orbán avesse agito presentandosi come rappresentante dell’Unione Europea, essendo appena iniziato il semestre di presidenza ungherese. Il 2 luglio ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Come riporta il sito Strumenti Politici , hanno avuto un colloquio abbastanza cordiale, sebbene permangano forti contrasti. Il problema essenziale riguarda il trattamento discriminatorio subito dalla minoranza ungherese in Ucraina e il rifiuto di Budapest di fornire assistenza militare all’esercito di Kiev. Zelensky ha rifiutato la proposta di Orbán di promuovere una tregua come passo per agevolare il processo di pace. Invece gli ucraini insistono affinché vi sia prima un vertice di pace che sancisca ufficialmente un cessate-il-fuoco. A commento del vertice, il premier ungherese ha ringraziato Zelensky per aver risposto in modo “franco”, il che significa nel linguaggio diplomatico che ha detto “no” alle sue richieste. A Kiev non sono tranquilli, perché recentemente vi sono stati tentativi di golpe e addirittura di assassinio. Lo ha riferito il servizio segreto che dipende dalla presidenza, lo SBU. Gli agenti hanno comunicato di aver sventato un colpo di Stato previsto per il 30 giugno, in cui i cospiratori volevano creare scompiglio nella capitale per poi assumere il controllo del Parlamento. A maggio avevano bloccato un piano uccidere lo stesso Zelensky oltre a capi politici e militari.