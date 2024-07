Sonic Park al via, come cambia la viabilità tra Stupinigi e Nichelino

Venerdì 12 luglio, con il concerto di Geolier, inizia la nuova edizione del Sonic Park Stupinigi, il festival musicale ormai diventato appuntamento fisso dell'estate della provincia di Torino.

Il Sonic avrà ripercussioni anche sulla viabilità. Nel periodo compreso tra il 12 ed il 18 luglio 2024 ci saranno limitazioni della circolazione veicolare, tra Stupinigi e Nichelino, tali da garantire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza.

Come cambia la viabilità

1 - Chiusura totale al traffico veicolare in ambo i sensi di marcia di viale Torino (viale principale) compreso tra l’intersezione con la via XXV Aprile/via Borgaretto e la Palazzina di Caccia di Stupinigi compresa; Dal divieto di transito sono esclusi i veicoli di soccorso e di polizia e veicoli di servizio muniti di apposito pass ed i veicoli dei residenti di entrambi i controviali;

2 - Chiusura totale al transito veicolare dell’’intera rotatoria della Palazzina di Caccia di Stupinigi ovvero:

3 - Istituzione del divieto di transito su via Vinovo a partire dalla rotatoria dell’Ippodromo (Mondo Juve) fino alla S.P. 143 in entrambi i sensi di marcia (sia direzione verso Orbassano che direzione verso Vinovo) .

4 -Sulla SP143 direzione Stupinigi, il traffico veicolare verrà intercettato sulla rotatoria della S.P. 143 ang. via Tetti Valfrè; Dal divieto di transito sono esclusi i veicoli degli spettatori muniti del biglietto al fine di accedere alle aree di parcheggio del Parco di Stupinigi posto sulla S.P. 143. Sarà inoltre consentito il transito ai mezzi GTT ad alle navette dell'organizzazione fino al capolinea della Linea GTT41 sito sul controviale dei poderi lato Beinasco.

5 - Istituzione del limite di velocità di 30 km/h su tutta l’area e nei pressi dell’area spettacolo;

Divieti di sosta e fermata

Dalle ore 15.30 alle ore 01.30 del giorno successivo e comunque fino al completo smaltimento del traffico pedonale in uscita dal Sonic Park, nelle giornate del 12-13-14-17-e 18 luglio 2024 la circolazione veicolare statica sul viale Torino e nell’area privata adibita ad area di sosta di via Borgaretto sarà disciplinata come segue: 1 - Divieto di sosta e fermata sotto comminatoria di rimozione forzata nei controviali di viale Torino che saranno riservati alla sosta di: 2 -Veicoli adibiti al trasporto di persone munite di contrassegno per invalidi, nel controviale Ovest nel segmento compreso tra i civici 11 e 13 del viale Torino.

Potrà accedere al parcheggio solamente chi avrà effettuato la prenotazione e chi è in possesso del pass auto fornito dall’Organizzatore dell’evento; 3- Veicoli VIP nel controviale Ovest nel segmento compreso tra i civici 9 e 11 del viale Torino. Potrà accedere al parcheggio solamente chi è in possesso del pass auto fornito dall’Organizzatore dell’evento; 4 - Veicoli autorizzati - attività economiche di Stupinigi (ovvero Macelleria e Ristorante Sabaudia) e possessori di biglietto per gli spettacoli da via XXV Aprile fino al civico 9 di viale Torino - Lato Nichelino 5 - Veicoli autorizzati ovvero possessori di biglietto per gli spettacoli da via XXV Aprile fino alla fermata del capolinea della Linea GTT 41/Panacea - Lato Beinasco; Ai mezzi pubblici, alle navette dal capolinea della Linea GTT 41 fino alla Palazzina di Caccia; 6- Veicoli del personale in servizio adibito al Sonic Park (Sosta vietata con rimozione forzata per i veicoli non autorizzati) nel tratto di viale Torino/via Vinovo lato di levante della Palazzina di Caccia compreso tra l’intersezione con la via del cimitero e la parrocchia di Stupinigi (Chiesa della Visitazione Maria Vergine) (area di sosta a prato).

Parcheggi e mezzi pubblici

Potrà accedere al parcheggio solamente chi è in possesso del pass auto fornito dall’Organizzatore dell’evento.

Per chi arriva con l’autobus: da piazzale Caio Mario è attiva la Navetta Bus 41 con fermata in viale Torino a Stupinigi (e ritorno). Durante le serate del festival il servizio GTT è garantito fino a fine eventi.