I Cletus sonorizzano il cielo in movimento del Planetario di Torino

Ultimo appuntamento della rassegna Song for Stars, il progetto di Infini.to Planetario di Torino in collaborazione con TUM. A dar suono al cielo in movimento della cupola del Planetario, governata dagli astrofisici del Planetario di Torino, penserà la super band Cletus (con membri provenienti da (Calibro 35, Casino Royale, Willie Peyote, Barbarins Fourchus e altri), che per l'occasione presenta l'ultima uscita discografica: Cosmic Arkestra. Si tratta di un vero e proprio un viaggio cosmico, tra beat e armonie spaziali.

I Cletus sono un collettivo musicale strumentale nato ai Docks Dora a Torino nel 1999, che ruota attorno alle composizioni e alle armonie del chitarrista Stefano Danusso accompagnate da un incedere ritmico che guarda all’elettronica minimale europea e alla musica afroamericana. Hanno all’attivo tre

dischi e numerosi live sia in Italia che all’estero.