Le Schiene Di Schiele è la band vincitrice di Stati Generali del Rock / Arezzo Wave Piemonte 2024

Le Schiene Di Schiele è la band il vincitrice delle selezioni di Stati Generali 2024 del Piemonte, valevoli per Arezzo Wave Contest. La finale si è tenuta venerdì 28 giugno presso l’area estiva all'aperto del CPG Torino allestita nello Spazio Wow di Via Vigliani 102. La serata è stata significativa nel tessuto della musica LIVE cittadina anche perché ha portato la musica dal vivo nel quartiere periferico di Mirafiori Sud, dove in estate sono rare le occasioni di concerti.

Una finale appassionante con un livello artistico che non ha deluso le aspettative e che è stata valorizzata da una nutrita e appassionata partecipazione del pubblico, anche proveniente da fuori città. Ciascuno ha sostenuto la propria band ma ha anche applaudito le altre esibizioni: i musicisti hanno avuto l'occasione di farsi notare davanti a un pubblico nuovo e interessato.

E' doveroso registrare il clima di collaborazione tra i gruppi, tutti formati da giovani under 30, che hanno condiviso insieme i momenti conviviali prima delle esibizioni e si sono sciolti in un abbraccio collettivo al momento della proclamazione del verdetto.

Le Schiene Di Schiele - i vincitori - si sono fatti valere per la travolgente presenza sul palco che hanno mostrato sia nella semifinale che nella finale, unita a un sound potente e roccioso che ha completamente convinto la giuria.