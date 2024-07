I riflettori di Burattinarte si accendono su due “mostri sacri” del Teatro di figura

Sorprendente e curioso il calendario di Burattinarte stupisce anche questa settimana con 3 giorni dedicati al teatro più gioioso, quello che sollecita l’interazione del pubblico e fa rivivere i grandi classici con linguaggi tutti nuovi.

Consuelo Conterno, direttrice artistica della rassegna, insieme a Claudio Giri, annuncia: «Questo fine settimana rinnoveremo due grandi classici della letteratura per ragazzi: Cappuccetto Rosso e Pinocchio e poi scopriremo una storia curiosa e inedita: Il Mulino incantato. Torneremo ad Alba, nel grande prato di viale Masera e poi ci sposteremo a Grinzane Cavour per arrivare domenica sul crinale più fresco delle Langhe, a Murazzano».

Claudio Giri aggiunge: «Siamo felici che compagnie come I Pupi di Stac e Alberto De Bastiani abbiano accettato il nostro invito. Sono artisti di prim’ordine, acclamatissimi e pluripremiatie a livello nazionale e internazionale, sapranno stupire il pubblico con la cura e la bellezza dei loro burattini, le trovate drammaturgiche e l'eleganza delle trame».

Nel presentare il calendario degli spettacoli, i Direttori artistici sottolineano: «Venerdì 12 luglio alle 21.30 nel prato verde di viale Masera, quartiere Tetti Blu, ad Alba potremo applaudire una versione di Capuccetto Rosso, ideata da Carlo Staccioli, fondatore della compagnia I Pupi di Stac nel 1946 a Firenze».

Ad animare la scena i pupi di legno intagliato, alti circa 60 centimetri, unici nella tradizione italiana ad avere la figura intera. Autentici burattini con le gambe come il loro fratello più famoso, Pinocchio. «Siamo certi che il pubblico apprezzerà il lavoro accurato della compagnia per rendere ogni pupo davvero vivo e ogni scena significativa», commentano Giri e Conterno.

In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà nel salone del centro anziani di viale Masera.

Sabato 13 luglio alle 21.30 i riflettori si accenderanno a Grinzane Cavour, su un altro capolavoro della tradizione italiana, "Pinocchio", reinterpretato da Alberto De Bastiani, un grandissimo maestro del teatro di figura. Con pochi oggetti, tutti di legno, un piccolo teatro dei burattini e memorabili pupazzi, Alberto De Bastiani riporta in vita il personaggio più amato di sempre: Pinocchio. Giri e Conterno promettono: «Vedremo Pinocchio emozionarsi, amare, temere, pensare e avere coraggio. E chi pensava fosse solo di legno si ricrederà. Come ogni bambino, dovrà scoprire i suoi talenti, le sue potenzialità e la sua vera unicità».

In caso di pioggia, lo spettacolo si svolgerà nel salone Comunale polivalente in via IV novembre a Grinzane.

Per le ore 18 di domenica 14 luglio Giri e Conterno hanno riservato una chicca: Il Mulino incantato, un atto unico scritto da Peter Ivan Chelu e riadattato da Alberto De Bastiani.

«Si tratta di uno spettacolo molto divertente, che ha già ottenuto un notevole successo di pubblico», assicurano i Direttori artistici. «La storia segue il protagonista Gimmi burattino che deve macinare tre sacchi di grano al mulino, ma si trova ad affrontare il cattivo mago Astarotus Occhistorti che ha preso il controllo del mulino. Il mago ha potenti servi come fantasmi, un diavolo e un orco affamato, e grazie al suo mantello magico può trasformarsi in qualsiasi cosa o essere vivente. Tuttavia, Gimmi burattino, con l'astuzia e l'aiuto dei bambini, riesce a portare la storia a una conclusione felice».

In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà nel salone polivalente in piazza Mons. Dadone, sempre a Murazzano.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero.