Previsioni sul prezzo di MOG: nuovo ATH a luglio? E Base Dawgz?

Mog Coin è una delle meme coin più gettonate questa settimana. Lanciata a luglio dell'anno scorso su Ethereum, questa autoproclamata "moneta culturale" ha avuto un andamento prevalentemente laterale nei suoi primi giorni.

Questo fino a febbraio, dopodiché MOG ha iniziato a riprendersi e si è costantemente rivelato uno dei migliori performer nel mercato delle meme coin.

Gran parte del fascino di MOG deriva dalla semplicità del suo concept. Non sta cercando di risolvere complessi problemi della blockchain o di rivoluzionare il settore DeFi. Invece, MOG è qui per divertirsi.

E l'etica della moneta è semplice: sii sempre "mogging", che nel gergo di Internet significa surclassare gli altri. Con una fornitura massima di 420.690.000.000.000 di token, MOG ha abbracciato con entusiasmo il suo stato degen.

Al suo interno si trovano gadget, meme e perfino un codice sconto per gli occhiali da sole Pit Viper. In definitiva, è un token che non si prende troppo sul serio. E a volte, quando si tratta di meme coin, questo è sufficiente per diventare virali.

Potrebbe esserci un nuovo massimo storico all'orizzonte per Mog Coin?

Il grafico dei prezzi di Mog Coin è attualmente positivo. Attualmente a $ 0,00000182, la coin è in rialzo del 60% rispetto al minimo di lunedì. Con tre candele giornaliere verdi consecutive e una quarta che sembra probabile, lo slancio di MOG è chiaro.

Il massimo storico di $ 0,00000209, raggiunto 10 giorni fa, è ora vicino. MOG è a solo il 17% di distanza da quel picco.

Anche i volumi spot stanno aumentando in modo significativo, raggiungendo i 35 milioni di dollari il giorno scorso. Ciò è stato sufficiente a MOG per ribaltare la classifica dei volumi e diventare la sesta criptovaluta con la maggiore crescita su CoinMarketCap.

Ma ecco la domanda: MOG riuscirà a registrare un nuovo massimo storico prima della fine di luglio?

Anche se è probabile che ci sia una forte resistenza attorno al massimo precedente, MOG ha i rialzisti dalla sua parte.

Se riuscirà a mantenere questo slancio e a resistere a eventuali cali, ci sono buone probabilità che questo token a tema felino raggiunga un nuovo valore record nelle prossime settimane.

Quali altre meme coin potrebbero aumentare a luglio?

Mog Coin non è l'unica meme coin che sta facendo impazzire gli investitori. Un altro progetto che sta riscuotendo elogi è Base Dawgz (DAWGZ), una nuova coin a tema cane attualmente in prevendita.

La meme coin multichain Base Dawgz punta a esplodere in prevendita dopo aver raccolto $2,4 milioni

A differenza delle tradizionali meme coin, DAWGZ è disponibile su più blockchain: Ethereum, Solana, Base, Avalanche e Binance Smart Chain.

Questo approccio multi-chain conferisce una versatilità che potrebbe dare i suoi frutti in diverse condizioni di mercato. Un altro fattore che sta attirando l'attenzione è il protocollo Share-to-Earn del progetto.

I membri della community possono guadagnare DAWGZ pubblicando meme e contenuti sul progetto, trasformando l'impegno sui social media in ricompense in criptovalute.

Questa strategia intelligente sta già aiutando Base Dawgz a costruirsi un seguito forte. Oltre 4.700 persone seguono ora la pagina Twitter del progetto e lo stesso numero è attivo nel canale Telegram di Base Dawgz.

Con oltre 2,4 milioni di dollari raccolti in prevendita, DAWGZ dimostra di avere un vero sostegno della community e, in questo momento, i potenziali investitori possono acquistare i token DAWGZ per soli $ 0,0061 ciascuno

Gli investitori possono quindi investire i propri token per ottenere rendimenti annui stimati del 2.078%. Non c'è da stupirsi che l'influencer di YouTube ClayBro abbia affermato che Base Dawgz "farà diventare milionari tanti utenti".

Tutto sommato, nonostante Mog Coin sia stato al centro dell'attenzione, anche Base Dawgz sta riscuotendo un notevole successo.

