Giù i tassi di interesse e i torinesi comprano casa: il boom in periferia, ma aumenta anche il centro. Prezzi su del 4% [VIDEO INTERVISTA]

Si abbassano i tassi di interesse e i torinesi tornano a comprare casa: il 2024 si è chiuso con un +1,6% rispetto al 2023 - 1,1% nel caso di tutta la provincia - e con un +4% dei prezzi, nonostante il segno meno nei primi sei mesi dell'anno. A rivelare la situazione del mercato immobiliare cittadino è l'analisi del Centro Studi della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali. La presidente di FIAIP Torino, Claudia Gallipoli, ha raccontato al "Podcast a domicilio" di DixTV l'evoluzione che ha interessato ogni quartiere della città.

Il taglio dei tassi di interesse è la motivazione generale che ha portato le famiglie ad acquistare casa, ma ogni zona ha poi le sue dinamiche e le sue caratteristiche, che hanno fatto sì che l'aumento fosse più o meno marcato. "Aumentata la domanda verso quartieri più economici - ha spiegato Gallipoli -. Lingotto e Mirafiori Nord sono le prime due in assoluto. Lingotto grazie anche alla piena operatività che hanno avuto il Grattacielo della Regione e la metropolitana: la viabilità la gioca da padrone. Il prezzo medio è di 1650 euro al metro quadro. Per quanto riguarda Mirafiori Nord il motivo è la vicinanza con Santa Rita, che avuto un 4,5% di crescita, mentre Mirafiori Nord addirittura il 7,8%. Questo perché, per la penuria di case, le famiglie si spostano verso l'area dove hanno più possibilità e dove costano meno, e dove sono destinate a crescere".



Boom anche in Aurora, Mirafiori Sud e Falchera, con rispettivi +7%, +6,8% e +6,4%. "In Aurora i prezzi medi sono intorno a 1520€/mq, trainati dalla riqualificazione di Borgo Valdocco da Regio Parco fino a Porta Palazzo, e il miglioramento della viabilità di corso Principe Oddone. Beneficia dell'attrattiva della Nuvola Lavazza e del Campus Einaudi. Falchera finalmente tocca i 1000€ al metro quadrato. È stata trainata da progetti di riqualificazione e dall'apertura del polo commerciale ToDream. Mirafiori Sud parliamo di 1570€/mq".



La differenza di prezzo con le zone più centrali e ricche è comunque alta. In Santa Rita si parla di 1850 euro al metro quadrato, con una crescita spinta dai grandi eventi sportivi e musicali. Borgo San Paolo segna un +5% di acquisti, con un pezzo intorno ai 2100€/mq, per uno spostamento a cascata che è partito anni fa da Cit. Turin ed è arrivato in Cenisia. Le zone semi-centrali crescono, ma meno delle altre: "San Salvario è cresciuta del 3,5% - ha commentato Gallipoli - e si attesta sui 2050 euro al mq. Vanchiglia un +3% e si attesta sui 2680€/mq. In San Salvario il problema della sicurezza è sentito e la vendita aumenterebbe ancora di più se ci fosse più controllo e una movida meno disorganizzata, e vale anche per una parte di Vanchiglia".



La crescita minore ha interessato il centro, che ha visto comunque aumentare del 2% le compravendite rispetto al 2023. Il prezzo medio è nettamente il più elevato: 4560€/m. "San Carlo e Solferino - ha riportato nel dettaglio - mantengono un +2%, piazza Vittorio +1,5% e piazza Statuto +1,2%". Anche la collina è cresciuta, con Cavoretto in particolare che si è portata a un prezzo di 2310€ al metro quadrato grazie alla voglia di case indipendenti.



Il quartiere più complesso è sempre Barriera di Milano, con due velocità diverse a seconda della zona. "La zona più interessante come crescita è la zona nord-est - ha spiegato Gallipoli -, a migliorare le quotazioni sono la vicinanza alla stazione Rebaudengo e il progetto di rigenerazione dell'ex Manifattura Tabacchi. Mentre la parte a nord è un pochino più in declino in quanto c'è anche un po' di delinquenza".



Segui l'intervista completa su DixTV: