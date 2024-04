L'impianto Mercadante punta alla rinascita: "Si cerca un concessionario"

Prospettiva di rinascita per l'impianto sportivo Mercadante, di Barriera di Milano. Tramite un avviso, il Comune di Torino cercherà operatori che potrebbero essere interessati alla gestione della struttura, dopo la revoca della concessione alla Calfas.

Avviso seconda metà aprile

Ad annunciarlo l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, rispondendo in Sala Rossa ad un'interpellanza del consigliere della Lega Giuseppe Catizone. La ricerca, come ha chiarito l'esponente della giunta, "potrebbe essere pubblicato nella seconda metà del mese di aprile".

Chi esprimerà un'interesse alla gestione dell'impianto riceverà poi una lettera, con "disciplinare e capitolato, dando 30 giorni per produrre tutta la documentazione richiesta agli atti di gara".

Scuola calcio Lucento fino al 30 giugno

Intanto per lasciare in attività il Mercadante, punto di aggregazione sportiva e sociale di Barriera di Milano, l'Associazione Rwc Lucento Stars continuerà a gestire in via provvisoria la scuola calcio fino al 30 giugno. "La chiusura dell'impianto - ha chiarito Carretta- creerebbe la mancanza di un presidio e custodia dell'impianto, che potrebbe dare adito ad atti di vandalismo e danneggiamento".