Casa Balbis, uno dei gioielli del Liberty torinese

Lungo le strade di Torino vi è una commistione di stili architettonici differenti, tra i quali il Liberty è sicuramente uno dei prevalenti. Fra i tantissimi edifici in questo orientamento stilistico, uno degno di nota è casa Balbis.

Collocata al civico 1 di via Balbis, tra via San Donato e via Le Chiuse, nel cuore del quartiere San Donato, essa è uno dei numerosi stabili edificati su progetto dell'ingegner Pietro Fenoglio, padre dell'Art Nouveau torinese.