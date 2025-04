25 Aprile, tra silenzi e preghiere la celebrazione al Monumentale per ricordare i caduti della Liberazione [FOTO]

Dopo le tensioni e gli incidenti che hanno accompagnato la fiaccolata della vigilia, il 25 Aprile vede filare tutto liscio con la Cerimonia di Omaggio ai Caduti in programma al Cimitero Monumentale.

Il corteo silenzioso composto da istituzioni e forze dell'ordine, con la presenza di Anpi, Croce Rossa e numerosi cittadini, ha sfilato lungo i viali del Cimitero, raggiungendo la zona centrale del Campo della Gloria, al Sacrario della Resistenza, dove sono conservati i resti di 1126 partigiani.

Soste, con preghiere e commemorazioni, anche al Monumento delle vittime civili - che onora i 2045 nomi incisi sui muri - al Monumento ai Caduti della Libertà - realizzato tra il 1946 e il 1948 dall'architetto Carlo Mollino e dallo scultore e partigiano Umberto Mastroianni - all'opera in memoria dei militari italiani caduti nei lager nazisti e alla targa in memoria delle vittime della Guerra di Liberazione inquadrati nelle forze armate. La cerimonia è infine terminata alla Lapide degli ebrei deportati , dove sono scritti i nomi dei 479 torinesi vittime dei campi di sterminio, ai quali sopravvissero soltanto una trentina di persone.

"Questo 80esimo anniversario è molto importante per la città di Torino, medaglia d'oro della Resistenza - ha dichiarato prima della cerimonia il sindaco Stefano Lo Russo - Occorre partire dai fondamentali della libertà e della democrazia, sui quali è stata scritta la nostra Costituzione che ha garantito decenni di progresso e coesione sociale. Un messaggio molto importante che arriva in un momento complesso in cui gli equilibri geostrategici stanno cambiando e dobbiamo certamente continuare a lavorare per l'unità, nella memoria di quelle ragazze e ragazzi che hanno perso la vita per consentire oggi di essere un paese libero e democratico".

Incidenti vigilia, Lo Russo: "Fatti spiacevoli"