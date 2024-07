Bybit lancia il token Hamster Kombat nel pre-market trading

Hamster Kombat. Un altro gioco, “Play to Earn” o “Tap to Earn”, che si affaccia sullo scenario finanziario mondiale. Giocare, divertirsi, ma anche investire in questa tipologia di giochi inediti, decisamente innovativi per guadagnare. Il successo di Hamster Kombat è talmente evidente che l’exchange Bybit ha deciso di lanciare il suo token, HMSTR, nel pre-market trading. Sono trascorsi appena quattro mesi dalla sua nascita ufficiale e il seguito è elevatissimo.

Bybit è uno dei maggiori exchange internazionali, come Coinbase, Binance, Crypto.com, KuCoin, giusto per fare alcuni nomi, dove si possono comprare, vendere, e scambiare criptovalute, oppure metterle in “staking” ossia bloccarle per un tempo ben preciso, stabilito a seconda della tipologia di contratto che si sottoscrive, con l’obiettivo di incrementare il proprio capitale investito.

Anche Bybit, come tutti gli exchange concorrenti, presenti sullo scenario globale, offre determinati servizi, e aggiorna costantemente i suoi dati sulle tendenze di mercato del momento, e ancor di più sulle novità che bollono in pentola.

A proposito di novità dell’ultimo minuto, l’exchange ha annunciato, con una nota ufficiale, di voler lanciare nel pre-market trading il token di un nuovo gioco che, in questo momento, sta spopolando. Si chiama Hamster Kombat e Hamster è proprio il suo token. Hamster Kombat è stato lanciato, ufficialmente, su Telegram appena quattro mesi fa, lo scorso marzo, e sono numerosissimi gli utenti rimasti folgorati dal tipo di gioco e dalle prestazioni.

Lancio del token nel pre-marketing: i possibili vantaggi

Questa decisione di Bybit di lanciare il token di Hamster Kombat viene vista in modo più che positivo dagli analisti ed esperti di settore. Quali effettivi vantaggi una tal decisione può portare sul mercato e, soprattutto, quali benefici sia agli ideatori di questo gioco che a tutti gli utenti iscritti e che vi partecipano?

Indubbiamente, è possibile riscontrare, anche nel giro di pochissimo tempo un ulteriore incremento degli acquisti di questo token. Più un token viene acquistato, più si investe sullo stesso, più si contribuisce allo sviluppo economico-finanziario di un gioco e del suo asset digitale.

Il gioco e, insieme, la possibilità di acquistare, mettere in staking, oppure tradare HMSTR costituiscono altrettante e concrete possibilità di guadagno. La crescita di un token, ovvio, non dipende soltanto da questi fattori, appena citati.

Una volta finite, ufficialmente, tutte le fasi preliminari ovvero la fase di “presale” oppure la fase di pre-marketing trading, una volta lanciati sul mercato, anche i fattori esterni diranno la loro sulla crescita o meno del token. Al momento, però, questo asset digitale ha tutte le carte in regola per offrire nuove, vantaggiose opportunità.

Hamster Kombat: cos’è? Come si gioca?

Hamster Kombat, come già detto poc’anzi, è nato lo scorso marzo. Ha appena quattro mesi di vita, ma il seguito ottenuto gli sta offrendo un percorso esistenziale da vero protagonista del settore “P2E”. Il primo requisito essenziale per giocare a questo gioco è scaricare l’app di Telegram. Subito dopo, cercare il bot di Hamster e, una volta trovato, scopriamo il mondo.

Un mondo che ruota attorno al pianeta criceto e ogni “tap” che facciamo ci fa guadagnare. Guadagno generato dalla nostra capacità di costruire l’impero economico-aziendale del pianeta criceto. Due le novità dell’ultima ora: in questo mese di luglio dovrebbe partire, ufficialmente, l’Airdrop. Airdrop che prenderà il via sulla blockchain di TON, rete blockchain sulla quale opera il gioco. Il TGE o Token Generation Event consentirà a tutti gli utenti, estimatori di Hamster Kombat, di collegare il loro wallet TON al gioco e usare il token direttamente dentro il gioco. Sono previsti dei miglioramenti, a cominciare dal gameplay, e presto sarà data vita a un’Accademy.

Non solo un gioco; Hamster Kombat è una realtà fatta, anche, di formazione e conoscenza.

PlayDoge: un concorrente diretto e super perfetto

Hamster Kombat ha già un rivale doc. Un vero concorrente, diretto e super perfetto. Stiamo parlando di PlayDoge. I nostalgici dei vecchi e mai dimenticati Tamagotchi, ci hanno impiegato poco a intuire e fidarsi delle qualità di questo gioco. Un gioco a tema canino, che si fonda su un cane; un “digital pet” che deve essere curato, accudito, giorno per giorno e costantemente. Più i propri “digital pets” sono curati, più i compiti da fare vengono svolti, come regola del gioco vuole, più rewards o token si guadagnano. Il token in questione è il PLAY, oggi acquistabile ancora nella fase di prevendita.

1 PLAY vale 0.00512. Finora, la prevendita ha raccolto oltre 5,6 milioni di dollari. Dati che parlano molto chiaro: il Play To Earn affascina, coinvolge, e piace sempre più.

Scopri di più su PlayDoge