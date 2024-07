Rendiconto 2023 e piano strategico all'attenzione del Consiglio metropolitano

Il Sindaco Stefano Lo Russo ha convocato la Conferenza metropolitana per venerdì 19 luglio alle 15 nell’auditorium della sede di corso Inghilterra .

All’ordine del giorno ci saranno l’espressione dei pareri sul Rendiconto sulla gestione finanziaria 2023 e sul Piano Strategico Metropolitano 2024-2026. Sono componenti della Conferenza metropolitana i Sindaci dei 312 Comuni del territorio. Ciascun Sindaco o Vicesindaco può delegare a partecipare alla Conferenza un componente della Giunta o del Consiglio comunale.

Al termine della Conferenza, il Consiglio metropolitano si riunirà, sempre nell’auditorium della sede di corso Inghilterra con all’ordine del giorno:

- l’approvazione definitiva del Rendiconto per l'esercizio 2023

- il riconoscimento di due debiti fuori Bilancio derivanti da sentenze esecutive

- la terza Variazione al DUP-Documento Unico di Programmazione 2024-2026

- la salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2024-2026, l’assestamento generale di Bilancio 2024-2026 e la conseguente quarta Variazione

- l’avvio del procedimento di alienazione della partecipazione detenuta tramite la società Mht srl nella società Ativa spa

- la modifica dello Statuto e la proroga della durata della RSA-Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio

- l’aggiornamento del Regolamento per la valorizzazione e la gestione del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile

- la declassificazione e dismissione al Comune di Borgiallo di un vecchio tracciato della Strada Provinciale 45 della Valle Sacra dal Km 1+785 al Km 1+950

- i lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità in sicurezza sulle Strade Provinciali di competenza della Direzione Viabilità 1 a seguito del maltempo del 29 e 30 giugno, finanziati per 110.000 euro con fondi provenienti dai canoni idrici e per 15.000 euro con fondi propri

- l’adozione definitiva del Piano Strategico Metropolitano 2024-2026

- l’espressione del parere della Città metropolitana di Torino sulla Variante di aggiornamento al Piano Territoriale Regionale.