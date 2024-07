Avviato il cantiere per il recupero dell'ex Cinecittà di Chivasso

Il 1 luglio hanno avuto inizio i lavori per il recupero e la valorizzazione dell’ex teatro Cinecittà di Chivasso finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e martedì 16 luglio l’ amministrazione comunale , insieme alla Città metropolitana di Torino , all’ Agenzia del Demanio e alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio , ha organizzato un sopralluogo al cantiere.

L’area oggetto di intervento è quella su cui è ubicato un bene tutelato, conosciuto come ex Casa Littoria: l’iniziativa prevede il recupero della parte orientale del bene, l’ex Cinecittà, e la riqualificazione della sua area di pertinenza.